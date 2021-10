Consideraron que la firma del 27 de enero de 2013 del memorando con Irán "no constituyó delito".

El abogado que representa a la querella integrada por los familiares de las víctimas, Tomás Farini Duggan, dijo este viernes que presentará un recurso ante la Cámara de Casación Penal. Este jueves, el Tribunal Oral Federal 8, que debía realizar el juicio oral contra Cristina Fernández y otros altos cargos de su gobierno imputados en el caso, sobreseyó por unanimidad la causa al considerar que la firma del 27 de enero de 2013 del memorando con Irán "no constituyó delito".

El memorando firmado por el entonces gobierno de Fernández con Irán preveía la creación de una comisión especial para investigar, de forma conjunta entre los dos países, el atentado contra la sede de la AMIA, que dejó 85 muertos y que la Justicia argentina atribuye a ex altos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá.

Los denunciantes sostienen que el objetivo final del acuerdo habría sido el de hacer caer las "alertas rojas" de Interpol para la captura internacional de los acusados.

Farini Duggan sostuvo que los familiares se sienten "burlados" por la decisión del tribunal oral de cerrar el caso por inexistencia de delito, resolución a la que calificó como "inédita" por haberse producido sin que aún hubiera comenzado el juicio.

"No se sobresee a un imputado cuando se llega a la etapa de juicio oral. Tiene que haber juicio oral y, después de producida toda la prueba en el juicio, se lo absuelve o se lo condena. Pero no se puede dictar un sobreseimiento diciendo que no hay delito sin hacer el juicio", dijo el abogado en declaraciones a radio Continental, de Buenos Aires.

Acusados celebran fallo

Varios de los acusados en este caso celebraron este viernes la decisión del tribunal oral.

"Fue la primera vez en seis años, desde que existe esta descabellada causa judicial, en la que fuimos escuchados por un tribunal por jueces imparciales y se resolvió de la única manera posible", dijo el actual viceministro de Justicia argentino, Juan Martín Mena, uno de los imputados en la causa, en declaraciones radiales.

Mena afirmó que la "hipótesis principal" que les "adjudicaban, que era hacer caer las alertas rojas", nunca se comprobó, y sostuvo que los acusados estuvieron a merced de "lo más canalla y servil de la Justicia argentina, que durante años avanzó con un objetivo político".

"El fallo desnuda con toda claridad, con pruebas y con hechos, toda la gran mentira que se montó alrededor de la firma del memorándum con Irán", dijo por su parte el senador oficialista Oscar Parrilli, otro de los imputados en el caso.

La acusación contra la actual vicepresidenta argentina y sus colaboradores se remontaba a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado a la AMIA, denunció que la entonces presidenta y varios de sus colaboradores intentaron, presuntamente, encubrir a los sospechosos iraníes del ataque con la firma del memorando con Irán.

Nisman apareció muerto, de un disparo en la cabeza, cuatro días después de presentar su denuncia.

El memorando nunca entró en vigor ya que, a pesar de que el Congreso argentino lo ratificó, en Irán nunca llegó a aprobarse.

En mayo pasado, la vicepresidenta había solicitado la nulidad de la causa alegando, entre otros motivos, interferencias políticas en el proceso; en concreto, debido a las presuntas reuniones que se habrían producido entre el ex mandatario Mauricio Macri (2015-2019) y dos de los jueces que intervinieron en el caso, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.