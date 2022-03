Familia queda atrapada en ascensor de un conocido shopping

La mujer relató que estaba en compañía de su marido y sus dos hijos en el interior del ascensor, cuando “escuchó un fuerte ruido, seguido de un golpe”. “Pasó lo que jamás nos hubiésemos imaginado: el ascensor se cayó con nosotros adentro”, agregó.

La clienta del centro comercial afirmó que tras el percance las puertas del artefacto no se abrían, por lo que llamaron a los números del Shopping, pero estos no respondieron. Ante la situación, decidieron llamar a los Bomberos Voluntarios, quienes llegaron rápidamente hasta el lugar.

“Los bomberos no solo trabajaron arduamente tratando de abrir la puerta para liberarnos, sino que además en todo momento nos dieron palabras de aliento, se preocuparon por cómo estaban nuestros hijos y por hacernos sentir mejor. En un momento incluso, preocupados porque ya llevábamos cerca de una hora adentro, quisieron romper la puerta para que pudiéramos salir. Pero gente del shopping les dijo que no, que esperemos al técnico para no romper la puerta”, denunció.

Rocío Benítez cuestionó a los responsable del Shopping Mariscal López por no contar con un protocolo de respuesta inmediata ante este tipo de situaciones. “Su ascensor tiene que tener al menos algún número al que llamar en caso de emergencias y deben atender el teléfono cuando alguien llama”, dijo.

La denuncia realizada por la mujer generó un sinnúmero de críticas para el citado centro comercial.

Postura del Shopping Mariscal

Jorge Meldenzon, director del Shopping Mariscal, dijo en comunicación con Última Hora, que "sienten mucho el mal momento que pasó la familia afectada". En el mismo sentido, el centro comercial emitió un comunicado por el cual aclaran que el ascensor no se precipitó y que se asistió a los afectados.

"Con referencia al hecho ocurrido en fecha 15 de marzo del 2022, las 20:20 hs aproximadamente, en donde una familia quedó encerrada en uno de nuestros ascensores, ni bien nos percatamos de lo ocurrido, socorrimos a la misma, mientras llegaban los técnicos especializados para la apertura de la puerta", menciona el escrito.

"Queremos aclarar para tranquilidad de nuestros clientes y público en general que el ascensor no se cayó, pero si se detuvo y esto generó un gran susto y malestar a la familia afectada", señala el documento.

"Sentimos mucho el mal rato ocasionado a esta familia, y queremos que tengan la seguridad de que constantemente ajustamos nuestros procedimientos para evitar este tipo de inconvenientes, tener respuestas más rápidas y efectivas y seguir mejorando nuestra atención a nuestros clientes", recalca el comunicado.

