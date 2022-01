Carmen Ortíz, hemana del compatriota, quien vive en Buenos Aires, Argentina, manifestó en conversación con NPY, que el lunes pasado se comunicó con ella la ex esposa de Elías para comunicarle que no sabía nada de él y desde ese momento comenzaron a averiguar y tienen muy poca información.

Comentó que al no tener otro familiar en España "se complica el doble" averiguar sobre el paradero de Elías quien vive en el país hace seis años.

Dijo que su ex cuñada quien también es paraguaya viajó con su marido junto a su madre en Madrid y desde aquella vez su hermano ya nunca regresó a Paraguay. Hace un año y medio aproximadamente se separaron y el hombre vivía solo.

"La relación no ha sido muy buena desde entonces, siempre hubo problemas con la ex suegra, mi hermano tuvo muchísimo conflicto este último tiempo. A toda la familia nos parece muy raro que todo el año se pasaban peleando y de repente fue a pasar la fiesta ahí (en la casa de su ex pareja y de su ex suegra) y desde ahí ya no aparezca en ningún lado", agregó.

Dijo que la tía de su ex mujer fue quien acompañó a su hermano a la parada del colectivo y lo dejó allí. Luego, tras su desaparición fue a denunciar el hecho a la Policía.

La mujer dijo que le llama la atención que su hermano hace poco ascendió de puesto en el restaurante en donde trabajaba y que nunca falta a su lugar trabajo. Sus compañeros tampoco tienen información de su paradero.

"Él es de esa persona que con 40° de fiebre se va a trabajar, donde nunca falta es en el trabajo, él tenía que llegar a su trabajo el sábado (1 de enero) de tarde y no se presentó. Por un momento pensamos que no quería hablar con la ex mujer, pero podía haber ido a trabajar o comunicarse con nosotros", explicó.

Recordó que su hermano vivía en medio de mucha violencia y que su ex esposa y su ex suegra lo echaron de su domicilio y fue a vivir solo en una pieza, de donde según su ex mujer, se mudó desde hace dos semanas.

Carmen recordó que la última vez que conversó con su hermano fue hace un mes atrás y desconoce si tuvo una conversación con algún familiar en Paraguay en estos días. Aseguró que es la primera vez que desaparece y que no figura activo en las redes sociales, en donde interactuaba de forma constante.

La pareja tiene dos hijas en común de 5 y 8 años, quienes viven con la madre en España.

Cualquier información pueden comunicarse al número +541168555155