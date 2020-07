Fair play financiero en acción

Para saber más de su funcionamiento, ÚH consultó a Luis Kanonnikoff, secretario general de la APF, y aclaró: “Esto partió con la Conmebol con el criterio de licencia de clubes. Es un mecanismo de control a los clubes. El proceso irá desde la Gerencia de Licencias de Clubes. La idea es que estén más ordenados en sus finanzas y garantizar que los clubes puedan estar con sus propios sus medios. Servirá para ayudar a los clubes en su gestión y verificar sus flujos de cajas”.

La idea del fair play financiero viene desde Europa, donde a los grandes clubes se les impuso un tope para salarios y contrataciones. En el caso del fútbol local servirá para que no se repitan casos como los de General Díaz o Sportivo Luqueño, donde los egresos superan los ingresos y los futbolistas quedan meses sin cobrar.

“En caso de que haya incumplimientos graves, el sistema hace que los clubes no puedan participar en competencias (les retira la licencia). La implementación será gradual para poder controlar los ingresos y egresos de clubes”, dijo Kanonnikoff, quien además aclaró que en parte este mecanismo se utilizó en este mercado de pases poscuarentena: “Implementamos en esta pequeña apertura de libros de pases, en caso que no haya acuerdos con los jugadores o incumplimientos de pagos, los clubes no podían fichar. Hasta General Díaz y Luqueño tuvieron que presentar estos acuerdos, entonces estaban habilitados para sumar jugadores”, ejemplificó.

Algunos ítems que serán observados en las finanzas de los clubes son: estados financieros auditados (activos, pasivos, fondos propios, ingresos, egresos y otros) y presupuesto anual.