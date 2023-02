Fahd Jamil se salva de juicio en caso de acribillamiento en Brasil

La Segunda Sala del Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul rechazó el recurso del Ministerio Público que quería enviar a Fahd Jamil Georges, de 81 años, a juicio por supuestamente ordenar la ejecución del ex jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa, Ilson Martins Figueiredo, quien recibió unos 45 disparos en el 2018.

El Tribunal entendió que el imputado fue denunciado por personas que “escucharon” que había ordenado matar a la víctima y la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores ha entendido que el testimonio no es suficiente para sustentar una acusación.

El policía militar retirado iba de camino al trabajo cuando otro automóvil se detuvo y los hombres que iban de pasajeros comenzaron a disparar tiros de fusil contra él, lo que le hizo perder el control del rodado. Los tiradores se bajaron del auto para rematar a la víctima.

Lea más: ¿Quién es Fahd Jamil Georges?

Las investigaciones de la muerte del sargento Martins Figueiredo apuntaban a que supuestamente estuvo involucrado en la desaparición de Daniel Alvares Georges, de 42 años, al momento del hecho en el 2011. Daniel, hijo de Fahd Jamil, fue declarado muerto en 2019, pese a que nunca se encontró su cuerpo.

El tribunal también liberó del juicio al ex guardia municipal Marcelo Ríos y a Jamil Name Filho, Jamilzinho, encarcelado desde octubre de 2019 en la prisión federal de Mossoró y acusado de liderar una milicia armada. Este sería el autor intelectual de delitos con armas de fuego en la capital de Mato Grosso do Sul.

Le puede interesar: Fahd Jamil sale libre en Brasil y recupera bienes

La participación de Fahd y Jamilzinho, como autores intelectuales del crimen, y Ríos, intermediario, en la muerte del ex jefe de la legislatura estatal, ya había sido impugnada en abril del año pasado por un magistrado de primera instancia.

Fahd Jamil se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por presuntamente liderar una organización criminal, según informó el medio Correio do Estado de Brasil.

¿Quién es Fahd Jamil Georges?

Fahd Jamil Georges se inició como un exitoso empresario brasileño con varias inversiones en Paraguay, pero posteriormente fue investigado en varias ocasiones por narcotráfico y lavado de dinero. Además, se lo vincula con varios casos de sicariato ocurridos en la frontera.

Tras varios años de estar prófugo y burlar sucesivos intentos de las fuerzas de seguridad brasileñas para su captura, finalmente Fahd Jamil Georges se entregó a la Justicia del Brasil como el resultado de negociaciones.

Entérese más: Fahd Jamil se entrega en Brasil tras estar varios años prófugo de la Justicia

El padrino o rey de la frontera y que fue durante años uno de los hombres más buscados por la Justicia del Brasil, se dio por detenido en el estado de Campo Grande Do Sul.

El hombre contaba con al menos 16 órdenes de captura en el Brasil por varios crímenes, tráfico de armas y otros. Asimismo, se lo vincula con un esquema de homicidios por encargo.

En el país también se lo relaciona con el atentado que sufrió el ex diputado liberal Robert Acevedo que se produjo en el 2010.

Nota relacionada: Así fue la caída de Fahd Jamil, el poderoso padrino de la frontera

El ex capo de la frontera reconoció que fue amigo del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), a quien calificó como un “patriota”.

También mencionó su amistad con el ex presidente Andrés Rodríguez, y señaló que ya no tiene negocios ni propiedades en el Paraguay, país donde, reconoció, “hizo mucho dinero”.

Por otro lado, aseguró conocer al ex presidente Horacio Cartes, e incluso, hizo negocios con el Banco Amambay. Por su parte, Cartes había dicho que tuvo contactos con él durante la transferencia de dos propiedades con las que Jamil le devolvió una suma de dinero prestada.

De igual manera, se lo mencionó como enemigo del fallecido Jorge Rafaat, quien fue acribillado en el 2016 en el norte del país.