Expertos vaticinan que Brasil logrará el objetivo de bajar tarifa de Itaipú

Ambos expertos lamentaron también la reacción tardía del Gobierno en busca de sostener la tarifa en USD 22,60 kW mes. “Nuestro Gobierno tardó, perdió tiempo (...), como la deuda baja 30% entonces la tarifa debe bajar”, cuestionó Cáceres.

El Consejo de Administración de la Itaipú Binacional (IB) se reunió el miércoles pasado para analizar la tarifa de energía, pero decidió postergar la definición para una próxima sesión a realizarse antes de febrero de 2022, según informó la entidad. Hasta ahora no existe un consenso sobre el asunto, pues Brasil propone la reducción con base en el Anexo C del Tratado.

“En el punto que no están de acuerdo es en el referente a los gastos de explotación, en lo que se refiere a los gastos sociales, porque Paraguay señala que los gastos deben ser USD 600 millones para mantener la tarifa y Brasil exige que sean USD 150 millones para pagar los compromisos asumidos”, detalló Cáceres.

Como el Consejo no se pone de acuerdo, el ex gerente técnico de la ANDE augura que la tarifa provisoria tendrá en cuenta las normas taxativamente, y quedará en USD 18,95 kW mes. “Ya no habrá acuerdo. Brasil va a estirar la resolución. En la práctica es de cumplimiento imposible una corrección de la tarifa una vez implementada la tarifa provisoria”, afirmó Cáceres.

De hecho. Por su parte, Oxilia, doctor en energía por la Universidad de São Paulo y ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), sostuvo que la tarifa bajará “de hecho, no de derecho”.

Si bien precisó que todavía hay que ver qué señala la asesoría jurídica de Itaipú, es evidente que si se mantiene el presupuesto el cálculo estipula la reducción, por la amortización de la deuda de Itaipú, ya que “no se puede prever un gasto que ya no existirá”. Luego, Brasil se aferrará a los hechos consumados.

Agregó que el peor escenario posible se está cumpliendo cuando Paraguay no llega a un acuerdo con Brasil, lo cual significa una imposición de la voluntad de Brasil de reducción drástica de la tarifa. “Brasil defiende su posición de reducir drásticamente el Costo del Servicio de Electricidad en la medida que se reduce el componente de pago de la deuda (alrededor de 600 millones USD en 2022 y 1400 millones USD en 2023)”, explicó Oxilia.



Pésimo escenario para el Anexo C

Fabián Cáceres y Victorio Oxilia también coinciden que la falta de acuerdo en la tarifa genera un escenario negativo camino a la revisión del Anexo C, tarea que debe realizarse en el 2023, a 50 años de la firma del Tratado de Itaipú. “A mí me preocupa, como paraguayo, la falta de habilidad y la improvisación de nuestro Gobierno. Es una pésima imagen para encarar la revisión del Anexo C. Ya de entrada perdimos posiciones por nuestra forma dubitativa de actuar. Brasil se atrincheró, y esto definitivamente afecta las relaciones bilaterales”, señaló el ex funcionario de ANDE.

Agregó que existe un conflicto y mientras no haya consenso la divergencia continuará. “Las relaciones se van a desgastar, y eso como país no nos conviene. Me siento muy dolido por la imagen de nuestro Gobierno ante esta situación”, insistió Cáceres.

A su turno, Oxilia lamentó que se genera un ambiente bilateral pésimo para la revisión del Anexo C. Añadió que el peor escenario posible es el de hechos consumados en la que ni siquiera hubo una negociación. “Habrá un deterioro en las relaciones de Itaipú (...). Es una situación que no es de las mejores, con un panorama bastante crítica. No quiero ser pesimista, pero los hechos no son favorables para Paraguay”, expresó.



USD 18,95 kW mes es el monto que busca establecer Brasil a la tarifa de Itaipú, apoyándose en el Anexo C del Tratado.



USD 22,60 es la tarifa actual, y Paraguay quiere sostenerla para generar recursos y mejorar el sistema eléctrico nacional.