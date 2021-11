Expertos consideran perdida la batalla por la tarifa de Itaipú

Fabián Cáceres, ex gerente de la ANDE.

Carlos M. Balmelli, ex titular de Itaipú.

Paraguay insiste en sostener la tarifa de 2020 y 2021, de USD 22,60 por kW de potencia mensual contratada, para aprovechar los recursos que esto genere en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica; mientras que Brasil argumenta que debe aplicarse el Anexo C del Tratado y establecer que la tarifa baje a USD 18 kW mes.

“Hay que ir al plan B directamente, el round de la tarifa se perdió por inutilidad, por improvisar, porque no se le dio la atención suficiente”, lamentó Cáceres.

Por su parte, Mateo Balmelli tiene pocas expectativas sobre un triunfo del Gobierno encabezado por el presidente Abdo Benítez, quien incluso quedó muy comprometido luego del escándalo del acta bilateral secreta de 2019. “Desde el primer momento he defendido que hay que mantener el precio de la tarifa, hay que mantener el estatus quo hasta el 2023. Ahora es una decisión política que está en manos de Bolsonaro, es complicado”, admitió.

Agregó que Abdo no fue capaz de administrar los temas relacionados a Itaipú, aunque se sabía que la mayor renegociación del Gobierno que asumió el 15 de agosto de 2018 era la relacionada a la entidad binacional. “Se sabía que era Itaipú el mayor desafío y el Anexo C que llegaba a su momento de revisión”, sostuvo Mateo.

El Tratado. Ambos expertos coinciden en que es necesaria la renegociación del mismo Tratado de Itaipú. Cáceres recordó que Brasil siempre estuvo peleando por dos puntos: bajar la tarifa y utilizar la energía que a Paraguay le sobra, y el Gobierno nacional reaccionó tarde para contrarrestar estas propuestas.

El ex gerente de la ANDE reconoció que a nivel técnico la tarifa debe bajar, y no hay forma de sostener lo contrario, habida cuenta de la tardía acción política de Abdo, por lo que ahora lo importante es pensar en la negociación del Anexo C, cuya revisión debe hacerse en el 2023, e incluso concentrarse en acordar un nuevo Tratado de Itaipú.

“Por ejemplo, para lograr que el Paraguay pueda vender su energía a terceros países, al mismo Brasil, se tiene que tocar el Tratado”, explicó Fabián Cáceres.

A su turno, Carlos Mateo opinó que la renegociación es necesaria porque se deben garantizar 50 años de integración en la producción y comercialización de energía de la Binacional, terminar las esclusas de navegación y aumentar la potencia instalada, porque “se pueden hacer dos turbinas más” para dotar a la entidad de mayor potencia.

Otras fuentes. Mateo Balmelli y Cáceres también concuerdan en que Paraguay debe empezar a ampliar sus fuentes de energía. El ex director de Itaipú augura que quizá tengamos que importar energía en 20 años. “Tenemos que pensar en fuentes de energía renovable, ese es el futuro, es la nueva matriz energética que tenemos que tener”, aseveró.

Cáceres, por su parte, insiste en que debe pensarse a largo plazo, y que Itaipú nos debe ayudar a preparar la energía que necesitaremos en diez años “cuando consumamos lo que se tiene”. “El Gobierno debe invertir en otro tipo de energía”, aconsejó.



Siguen negociaciones diplomáticas

Las conversaciones en torno a la reducción o no de la tarifa de Itaipú continúan a nivel diplomático. El canciller Euclides Acevedo indicó la semana pasada que siguen las negociaciones y recordó que, según los técnicos, existe tiempo hasta el 31 de diciembre para resolver el problema, aunque los plazos apremian.

Recordemos que la semana pasada, tras reunirse con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente Mario Abdo Benítez confirmó que hablaron sobre la revisión del Anexo C de Itaipú, pero sin avances. Al mismo tiempo, no se anunció ningún acuerdo sobre la tarifa de Itaipú, aunque se sabe que hasta ahora no cierran los números a nivel técnico. Por esto, ambos mandatarios, como altas partes contratantes de Itaipú, se reunieron por primera vez para ver la posible salida política al precio de la tarifa, pero las conversaciones quedaron “en cuarto intermedio”, según informó Abdo.

También se informó que habrá una próxima reunión el 13 de diciembre. “La reunión no terminó y tenemos un nuevo inminente encuentro, lo que tenemos que hacer es acelerar las negociaciones”, dijo Euclides.