Experto insta a crear espacios de diálogo si se retorna a la escuela

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presentó días atrás una propuesta donde plantea cuatro opciones para el retorno, de manera gradual y voluntaria, solo si los padres así lo permiten. La medida solo se dará si el Ministerio de Salud Pública autoriza.

Si bien no hay fecha para la posible vuelta, podría darse recién desde setiembre, considerando que recién relevarán datos de infraestructura escolar y acondicionar los establecimientos para ejercer las medidas sanitarias tomaría un mínimo de dos meses de trabajo, según se calcula.

Al respecto, Elías sostiene que el estado de las escuelas es innegociable. “Si una institución no cuenta con servicio de agua, sanitarios y no puede evitar la aglomeración, no debe habilitarse bajo ninguna circunstancia”, agrega.

Espacios para comunicarse es lo que recomienda el investigador para el retorno, indicando que tanto niños como jóvenes estarán con muchas ganas de hablar de todo lo que fue la experiencia de la pandemia del Covid-19.

“La propuesta del MEC para una posible vuelta ya trae esta perspectiva, diciendo que se recojan experiencias positivas, pero eso hay que ampliar y que se traigan también las cosas negativas que pasaron los estudiantes”, sostiene.

CAMBIOS. Elías explica que ya que en todo el mundo se habla de modificaciones en la manera de ver la escuela, este tipo de acciones de diálogo pueden ayudar a empezar de nuevo, luego de más de tres meses de clases virtuales.

“El énfasis tiene que estar en el encuentro y el diálogo a partir de ese retorno. De a poco ir combinando esto con los contenidos académicos. Creo que es una condición necesaria, después de más de tres meses, a través de historias que puedan contar los alumnos, ya estamos hablando de cambiar la manera de enfocar la escuela”, insiste.

Actualmente, más de 1.500.000 escolares están confinados en sus viviendas y la oferta oficial de clases virtuales no llega a todos, según estadísticas del propio Ministerio.

EN CONTRA. El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) exige que se mejoren las condiciones de la educación a distancia antes que pensar en volver a clases semipresenciales. “Las escuelas no están en condiciones y es utópico pensar que el MEC va a instalar equipos de bioseguridad ni en tres meses”, apunta el titular del gremio, Miguel Marecos.

Expresa que primero hay que trabajar en lo actual, que es que la educación virtual solo llega al 70% del alumnado. “Centremos primero en imprimir materiales para los que necesitan”, pide.