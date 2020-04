Exigen uso de tapabocas en supermercados y ómnibus

El presidente de la República Mario Abdo Benítez, hizo hincapié en la necesidad de que toda persona que utilice el transporte público o vaya al supermercado y farmacias, este munida de mascarillas con el fin de poder protegerse del coronavirus.

“Queremos que el uso de tapabocas sea obligatorio en buses y supermercados. Queremos construir conciencia con la ciudadanía puede ser una gran herramienta para paliar otras enfermedades”, sostuvo ayer en Monumental 1080 AM.

De hecho, el pedido del Presidente se suma a lo ya recomendado por el Ministro de Salud Julio Mazzoleni, quien incluso grabó un spot publicitario demostrando cómo realizar de manera práctica y rápida mascarillas caseras.

En su cuenta de Twitter, el titular de la cartera sanitaria indicó que ante la situación actual de Covid-19 en el país, recomienda el uso de mascarillas de tela a quienes concurran a lugares cerrados como transporte público supermercados, bancos etc.

“Las mascarillas son lavables y permiten una protección razonable con el uso correcto”, indicó

Se sugiere a la ciudadanía la cobertura facial para personas sanas y trabajadores de: Supermercados y despensas, tiendas comerciales, farmacias, estaciones de servicios y otros servicios indispensables.

También se hace énfasis en el público en general que se cubra la parte inferior de la cara mientras hace compras esenciales, operaciones bancarias, o cuando no pueda evitar estar en lugares cerrados con muchas personas.

Los tapabocas no reemplazan las medidas de barreras y distanciamiento social; y no son eficaces si no se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

En el artículo 8 del decreto 3525 se exhorta a toda la población a usar mascarillas.