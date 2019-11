Evo llega a México tras breve paso por Silvio Pettirossi

Tras periplo de 15 horas que incluyó una breve escala en Asunción, el avión que trasladaba al ex presidente finalmente llegó ayer a Ciudad de México, donde aseguró que “seguirá la lucha”, y que solo habrá paz en su país cuando haya “justicia social”.

“Mientras tenga la vida seguimos en política, mientras esté en el tren de la vida sigue la lucha, y estamos seguros que los pueblos tienen todo el derecho de liberarse”, reveló en el hangar del Ejército en el aeropuerto internacional de Ciudad de México.

PARAGUAY. El avión que transportó a Evo Morales, repostó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque antes de partir hacia México, luego de que Perú le negara el permiso para bajar y cargar combustible en Lima.

El avión Gulfstream G 550 de la Fuerza Aérea Mexicana despegó de Luque a las cinco de la madrugada de ayer camino de Ciudad de México, donde el ex jefe de Estado finalmente recibió asilo político. Al ex gobernante lo acompañaban su hijo y el ex vicepresidente Álvaro García.

La aeronave había aterrizado en Asunción a la 1.35 de la madrugada para reabastecerse de combustible y confeccionar una hoja de ruta, informó el ministro del Interior, Euclides Acevedo.

El avión debía sobrevolar Bolivia, pero ya no recibió permiso, por lo que se recurrió a Brasil, que sí dio su visto bueno. Ya en espacio aéreo de Ecuador, se comunicó a Morales que la habilitación obtenida de Quito se revisaría, por lo que la aeronave tuvo que desviarse nuevamente, esta vez hacia a aguas internacionales para dirigirse finalmente a la capital de México, donde Morales llegó luego de 15 horas. EFE Y AFP