EVELYN UGALDE "Estamos leyendo más que nunca"

-¿Cómo se promociona la lectura?

-Tengo más de 20 años de trabajar en fomento de la lectura, y les digo que sí leen los niños. Aquí en Paraguay leen, también los he visto. Es un mito que dicen que los niños no leen. Con Harry Potter nos dimos cuenta de que sí leen, lo que pasa es que nos dimos cuenta de que hay que acercarse a ellos a través del humor, de la fantasía, del terror, de leyendas; por medio del amor y de la cercanía que da el libro.

Tenemos que entender que para fomentar la lectura nosotros tenemos que despertar sentimientos, sonrisas o sustos, cosas con las que se identifiquen. Si leen los niños tanto en Costa Rica como en Paraguay, lo que hay que hacer es que lean los adultos. Ojalá los promotores de lectura, los bibliotecólogos, los políticos, los que toman decisiones, todos leyeran.

-¿Qué opina? Es la tecnología el enemigo de la literatura?

-Al inicio pensábamos que era un enemigo, pero estábamos. La tecnología misma acerca a la lectura; hay jóvenes que leen en Kindle, que pasan todo el día leyendo en el celular, y saben que hay momento para leer y momento para ver televisión, y momentos para jugar videojuegos, etc. Hay estrategias de animación que utilizan las redes sociales y la tecnología para acercarlos al libro de papel, eso es lo que como promotores debemos entender, que los niños de ahora están muy metidos en muchas cosas y una de esas cosas es la literatura de papel. Porque yo creo que estamos leyendo más que nunca.

-¿Cómo es el mundo del libro en Costa Rica?

-Se suponía que cuando quitaron la idea de tener ejército íbamos a utilizar el presupuesto para educación, pero fue exactamente así. Aunque Costa Rica tiene esa trayectoria de grandes lectores también, somos un montón de poetas, somos muchos escritores como en muchos países latinoamericanos. Actualmente se está dando mucha cercanía hacia los temas de fantasía, ciencia ficción, terror y literatura infantil hecha con calidad.

Siento que eso ha acercado a las editoriales a los niños a sus libros, porque tienen que tener un producto bien hecho con calidad, con un sello editorial, con una presentación. La pandemia nos enseñó que todos juntos podemos lograr que un niño lea, en realidad es nada más que darle un empujón, porque ellos son felices con los libros.

-La pandemia sirvió para valorar la cultura, ¿está de acuerdo?

-El arte nos salvó, el arte nos sanó, y nos va a seguir sanando, porque todavía estamos en una crisis que tenemos que salir. El libro es la medicina que hizo que no nos volviéramos más locos de lo que ya estamos, porque la pandemia viene ahora hacia la salud mental. Y además esta necesidad del ser humano que se ha dado en los últimos tiempos, ser multitareas, estar pensando en varias cosas al mismo tiempo. La única forma en la que podemos lograr concentrarnos en una sola cosa y vivir el momento es la lectura. Es nuestro ejercicio. El ejercicio del cuerpo es el gym, el ejercicio del cerebro es la lectura, así movemos neuronas.

-¿Cómo formar lectores?

-Para formar lectores desde pequeños, los padres tienen que tener a la biblioteca como el centro importante, no la televisión o el celular; ellos tienen que ver a los papás leyendo, visitar las ferias y las librerías; relacionar siempre la lectura como un premio no como un castigo. Si los adultos no leen y si los políticos no leen no estamos logrando el objetivo, porque el ejemplo es lo principal.

-¿Para qué sirve leer?

-Va a mejorar su redacción, su ortografía y por tanto su conocimiento. Lo más importante para mí es esa tolerancia que da viajar por medio de los libros, que te hace estar en los zapatos de otros, vivir otras vidas, viajar otros mundos, ser feliz con la fantasía. Podemos ser más tolerantes y más críticos, porque no nos creemos todos los cuentos de personalidades que nos dicen cómo es la vida; uno la ve, la conoce y por tanto la critica también, y se hacen más inteligentes.

-Algún mensaje a sus nuevos lectores.

-El paraguayo tiene que aprender a valorar la literatura propia, y creo que con editoriales como Servilibro, que rescata la lengua guaraní, se hace mucho. Es prioritario leer en historias y leyendas. La literatura es lo que nos hace grandes; creo que está bien publicar literatura que nos haga imaginar otros mundos, pero recordemos nuestras raíces, porque esas raíces son las que nos hacen ser lo que somos.

Brigitte Colmán

