Eugenio Derbez se alía con Apple TV+ para la comedia bilingüe Acapulco

Pero lo que parecía un trabajo soñado pronto se convertirá en un quebradero de cabeza para el protagonista.

La estrella mexicana Eugenio Derbez será el narrador de la serie, además de uno de sus productores, y aparecerá en pantalla como la versión presente del joven protagonista.

Con diálogos tanto en español como en inglés, esta serie está levemente inspirada en la cinta de Derbez How to Be A Latin Lover (2017).

Gary Alazraki, el realizador de la película Nosotros los Nobles (2013) y que también se puso tras las cámaras en la serie Club de Cuervos, dirigirá el episodio piloto de Acapulco.

Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman son los creadores de esta nueva serie.

Apple destacó hoy que esta alianza con Derbez se une a otros proyectos que tiene para ampliar su producción latina, entre los que sobresale el acuerdo global que firmó con Alfonso Cuarón para desarrollar diferentes contenidos televisivos para Apple TV+.

Con una larga trayectoria a su espalda, Derbez no es solo una estrella en su México natal, sino que también está considerado como una de las figuras hispanas más conocidas en Estados Unidos.

En su carrera sobresale la comedia familiar Instructions Not Included (2013), que con USD 44,4 millones recaudados es la película en español más taquillera de la historia en EEUU (en todo el mundo sumó USD 100,5 millones).

Derbez también ha trabajado en otras cintas como Overboard (2018) y la reciente Dora and the Lost City of Gold (2019).