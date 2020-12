Estrellas perdidas

Solo que no están en el cuadrilátero Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Como hace cinco años. Tampoco la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas es el lugar de la escena, sino el mundo en sí, y toda una generación de seres humanos contra el denominado coronavirus.

El combate sigue con round indefinido. Pero finaliza el año y obliga a un recuento, y en ese aspecto encontramos que muchas estrellas se apagaron en el firmamento, y leyendas del deporte en particular, se transformaron en mito por causas diversas.

Kobe Bryant: La Mamba Negra de Los Angeles Lakers

Embed

El 26 de enero del 2020, un domingo de vorágine acostumbrada, se vio abruptamente sometido en un caos de incredulidad, sorpresa y llanto. Era el comienzo de un año luctuoso: fallecía Kobe Bryant en un accidente aéreo en Calabasas, California, a los 41 años de edad.

El adiós muy prematuro de Mamba Negra causó conmoción en el mundo de la NBA, y especialmente en Los Angeles Lakers en donde imbricó 20 temporadas, desde 1996 hasta su retiro en el 2016. Sin cambiar de escudo, Kobe Bryant se convirtió en el alma del equipo estadounidense y en la sinonimia de fidelidad.

Diego Armando Maradona: Mucho más que un icono del fútbol mundial

Embed

El fallecimiento de Diego Maradona fue la noticia más impactante del 2020. Más allá de que su estado de salud iba a los tumbos en los últimos meses, su deceso producido el 25 de noviembre dejó atónito a la gente en Villa Fiorito, lugar en donde se crio en medio de excesivas carencias, como a la que vive en lo más recóndito del planeta.

No hay nada nuevo que decir sobre el ex astro argentino que ya no fue dicho, ni calificativo suficiente que pueda englobar su calidad como deportista, que gracias a su talento para jugar al fútbol, su adicción y a su personalidad controvertida se hizo mito en vida.

En todos los estadios del mundo, o en casi todos, hubo un minuto de silencio en homenaje a Maradona, el hombre que creció de abajo, fue campeón del mundo con la Albiceleste, símbolo de la pasión de Boca Juniors, el que levantó por las nubes al Napoli y el ser humano, que en su época dorada, se convirtió en la capital de Argentina.

Papa Bouba Diop: La Pantera de Senegal en el Mundial 2002

Embed

También su muerte fue muy prematura. Solamente un año mayor que Kobe Bryant, Papa Bouba Diop (Dakar, 28 de enero de 1978) dejó de existir el 29 de noviembre enlutando al fútbol de Senegal.

La Pantera o The Wardrobe (Armario), como le apodaron los hinchas del Fulham por sus 1,95 metros, es recordado por marcar el primer gol del Mundial Corea-Japón 2002, con su selección, en el triunfo 1 a 0 sobre Francia.

En esa misma competencia anotaría un doblete frente a Uruguay, en un 3-3, y se convertiría en uno de los mejores futbolistas del combinado africano. La causa de su partida está vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Édgar Aranda: Un auténtico campeón

Embed

Édgar Aranda, de solo 34 años falleció el 30 de noviembre, por muerte súbita, cuando se encontraba compartiendo con sus amigos un partido de fútbol en la compañía Mariachi de San Roque González.

Pupi, como se le conocía, resaltó en Guaraní en donde fue campeón del torneo Clausura 2016 y disputó las semifinales de la Copa Libertadores del 2015. Sus ex compañeros coincidieron que fue una persona excepcional, jovial, sencilla y de una alegría contagiante.

Abraham Zapag: El inicio de la dinastía en Cerro Porteño

Embed

El 1 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Abraham Zapag, ex titular de Cerro Porteño en la década del 70. Presidió la entidad de Barrio Obrero desde 1974 hasta 1982, lapso de siete años en el que ganó un título para la institución azulgrana, el de la temporada 1977.

Su hijo Juan José continuó el legado. Ganó cuatro títulos y encabezó la remodelación del General Pablo Rojas, uno construido por sus propias hinchas, y al que convirtió en el estadio más grande y moderno de Paraguay.

Embed

Actualmente, la dirección del Ciclón, el vigente campeón del fútbol paraguayo, se encuentra bajo mandato de Raúl, otro descendiente de Abraham Zapag.

Alejandro Sabela, el último docente del fútbol argentino

Embed

Alejandro Sabella falleció el martes 8 de diciembre, a los 66 años de edad, a causa de complicaciones por una cardiopatía aguda que lo tenía internado desde finales de noviembre en Buenos Aires. Fue otro duro mazazo al fútbol argentino.

Allende a su logro deportivo como entrenador, en el que resaltan la conquista de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata en el 2009 y el vicecampeonato con la Albiceleste en el Mundial de Brasil 2014, “Pachorra” era considerado un maestro del fútbol y al que catalogaron como de la especie de imprescindibles.

Paolo Rossi: Héroe 'Azzurro" y otro genio claroscuro

Embed

El 9 de diciembre se apagó la vida de Paolo Rossi, a 64 años, tras una larga enfermedad. Héroe sin discusión de Italia en el Mundial de España 1982, que comenzó bajito, pero terminó siendo el máximo anotador con 6 y tocando el cielo con el logro de un título impensado ante Alemania.

Fue, sin duda, el año de su consagración, ya que por esa actuación ganó el Balón de Oro. Se puede decir que Rossi subió abruptamente del pozo al cenit de su carrera. En 1980 estalló el escándalo conocido como Totonero por apuestas ilegales y su nombre estuvo ligado al mismo. Milan y Lazio perdieron la categoría, mientras que el futuro héroe estuvo dos años sin jugar.