"Este año nos deja una gran sensación de impunidad"

Ferrara indicó que la Justicia es selectiva, y que la ciudadanía a pesar a contar con herramientas de control de acceso a la información poco o nada puede hacer para hacer frente a este hecho.

“Lo que nos deja este año es una sensación muy grande de impunidad y de tener una Justicia selectiva que es benévola con los amigos y muy dura con los enemigos, es una Justicia que está al servicio de los intereses de los poderosos, esto se nota claramente en los últimos casos con las prisiones domiciliarias que le otorgan a los poderosos que pasan tranquilamente tiempo en sus casas y siguen operando y trabajando como el caso más visible de Ramón González Daher y casos mas visibles como el caso de Hugo Javier que tiene una impunidad otorgada no solamente por el sistema de Justicia sino político, que lo protege”, refirió.

Indicó que ahora se van sumando otros casos como el que atañe al gobernador de Canindeyú, quien goza de total impunidad.

“Lo mismo sucede con el Gobernador de Canindeyú César Ramírez que utilizan perversamente a algunas organizaciones de la sociedad civil. También tenemos el caso de Nenecho en Asunción, son varios casos que van sumando y donde a pesar de que el caso de Ramón González Daher llegó a esa instancia, pero tampoco fue consustanciado la causa, y debemos esperar si cuando va a la cárcel, la sensación es que hay demasiada impunidad. Tenemos herramientas, leyes, convenios firmados pero finalmente la sensación que hay en la ciudadanía es de una total y absoluta impunidad”, expresó.

Mencionó que los enemigos políticos o los ladrones de gallinas son los que son perseguidos o acusados.

Ferrara agregó que la ley de Financiamiento político es muy débil. “Tenemos una sensación de desprotección total, es como que tu vida o tus bienes en cualquier momento se pueden ir, el año nos deja un sabor amargo a impunidad”, refirió.

Por su parte, la activista Esther Roa mencionó que “hay corrupción porque hay impunidad, y hay impunidad `porque existe corrupción en el sistema de justicia”.

Indicó que existen una buena cantidad de expedientes de sonados casos de corrupción que siguen durmiendo en los cajones del Poder Judicial.

Los procesos penales de corrupción pública viejos van a prescribir o van a extinguirse y los nuevos están corriendo la misma suerte porque cada vez que avanzamos un paso, después presentan una chicana que vuelve a retroceder un montón. La Corte no aplica sanciones disciplinarias, no aplican a los jueces, a los camaristas, no aplican a los abogados defensores que chicanean en forma constante. seguimos luchando. Hay un contubernio entre jueces, fiscales a favor de la impunidad”, sostuvo.

