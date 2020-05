¿Estamos solos en el universo o existen más civilizaciones en otras galaxias?

Miguel Ángel Volpe, miembro de la junta directiva de la Agencia Espacial del Paraguay, manifestó a La Lupa, programa emitido por Telefuturo, que la periodicidad de estas ondas fueron emitidas desde una galaxia que está a 500 millones de años luz de la Tierra.

"Lo sorprendente fue que cada 16 días aparecían durante cuatro días sucesivos y cada una hora o dos horas se encontraba un pulso de radio que estaba en el orden de los 600 MHz", detalló.

En ese sentido, señaló que las ondas tienen potencia a la que radian 500 millones de soles, solo que estos soles lo radian permanentemente, mientras que las ondas en cuestión lo hacen por pulso, tratándose de una potencia extremadamente grande.

En cuanto a la posibilidad de que exista vida en el universo aparte de los seres humanos, mencionó que sería un acontecimiento natural y consideró que tendría que haber vida en muchas galaxias.

"Frank Drake −astrónomo estadounidense− hizo una ecuación en 1961 tratando de estimar la posibilidad de vida en nuestra galaxia. Para eso tuvo en cuenta la cantidad de estrellas que existen en nuestra galaxia y que tengan similitud con el Sol, así como los sistemas planetarios que podrían tener estas estrellas. Puso valores del 1% por cada uno", explicó.

Agregó que, tras dicho análisis, Drake llegó a la conclusión de que en nuestra galaxia podría haber entre una −que serían los seres humanos− y 100 civilizaciones. Así también, señaló que en este 2020 tales números deberían cambiar porque se sabe que cada estrella, ya sea sola, binaria o múltiple, posee un sistema planetario en el entorno.

Sobre los mensajes emitidos desde la Tierra hacia otras galaxias, Volpe refirió que "no es fácil que una civilización inteligente esté justo en la misma etapa que nosotros en el momento que recibe la señal", ya que la misma puede ser detectada como un simple ruido y no se interprete como un mensaje originado por seres inteligentes y no por fenómenos naturales.

"Recuerden que si está a cuatro años luz, cuatro años tardaría en llegar y otros cuatro en volver. O sea, decimos 'hola' y ocho años después recibimos 'qué tal'", precisó.

Por último, dijo que para que los seres humanos puedan comunicarse con otras civilizaciones, las mismas tienen que ser de un grado similar. Las civilizaciones que podrían existir en el universo van desde estados de cantidades muy pequeñas hasta gigantescas.

"En nuestro caso, en una escala de 0 a 6, tendríamos en estado de 0,6 que, según el científico Carl Sagan, entre 100 y 300 años podríamos llegar a 1, y así pasar al estado donde podamos manejar todas las energías que tiene el planeta", concluyó.