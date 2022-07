Esposa de Velázquez nunca renunció a la Fiscalía

La fiscala adjunta Lourdes Samaniego , una de las más antiguas, señaló este lunes a Monumental 1080 AM que se encuentra usufructuando un permiso especial concedido por la Fiscalía General del Estado, avalado por un dictamen emitido por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Jorge Luis Bogarín Alfonso.

“Hoy es un día especial para mí, porque mi señora esposa me acompaña por primera vez en campaña luego de haber presentado su renuncia al Ministerio Público, tras 30 años de servicio”, había afirmado Velázquez, asegurando que su esposa había renunciado para acompañarlo en su precandidatura presidencial.

La fiscala Samaniego señaló que el permiso fue para acompañar a su marido en los actos políticos, además de peticionar su separación administrativa del Ministerio Público, como así también su separación jurídica y técnica funcional de las gestiones fiscales.

“Cuando en un primer momento mi esposo había hablado de mi renuncia, él ni estaba enterado de que yo iba a solicitar un permiso especial y en ese momento, en medio de la efervescencia que era el acto político, yo le digo que estaba con permiso especial, dentro de esa efervescencia, y porque también es un deseo de su corazón que yo deje el Ministerio Público, creo que escuchó lo que él creyó que yo dije”, indicó.

De igual manera, manifestó que no está interesada en ocupar el puesto de Sandra Quiñónez y que de hecho tampoco está en la línea de sucesión, como aseguran los del sector cartista y que respaldan a la fiscala general del Estado, en el marco del pedido de juicio político que continúa este lunes.

"Si le sacan a Sandra Quiñónez, ese lugar no me corresponde, no estoy en la línea de sucesión. Lo que se dice (en otros medios) es un carruaje de mentiras", remarcó.

La fiscala adjunta detalló que su permiso es por tres meses y que el reglamento interno le habilita seis meses por cada año y que al vencer el plazo lo renovará por otros tres meses.

"Ya en el 2023, es un nuevo año, entonces tendré la posibilidad de pedir nuevamente el permiso para acompañar a mi marido en las generales", expresó, asegurando la victoria de Velázquez contra el cartista Santiago Peña.

La Ley 1562 de la Carta Orgánica del Ministerio Público señala en su artículo 51 que en caso de enfermedad o cualquier ausencia temporal, el fiscal general del Estado será reemplazado/a por el fiscal adjunto que él determine.

En caso de inhabilidad o muerte, el fiscal general será reemplazado/a interinamente por el fiscal adjunto en lo Penal y si ello no es posible, por los restantes fiscales adjuntos, según el orden de antigüedad, o en ausencia de estos, por el agente fiscal más antiguo, hasta que se designe un nuevo fiscal.