Escuelas terminan clases sin docentes; acusan que se congelan nombramientos

Versiones que se contradicen. Mientras el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, habla de que no hay interés en ejercer la docencia por la falta de vacantes para cubrir las jubilaciones, directores, supervisores y gremios denuncian que los nombramientos interinos y también los de ganadores de concursos se están congelando en la Dirección de Talento Humano de la cartera estatal.

Solo en Asunción y Alto Paraná se registran 50 reclamos similares de ganadores no nombrados. La consecuencia: Alumnos de instituciones educativas del sector oficial terminan las clases en poco más de dos semanas sin maestros en algunas asignaturas.

Hay denuncias en Alto Paraná, Central y zonas de capital, como los centros educativos ubicados en la región 2 de la capital, por ejemplo, la Escuela República de Chile, según denuncias arrimadas a esta hoja. En la institución –aluden– necesitan profesores de Música, Trabajo y Tecnología y Artes Plásticas.

Los mismos alumnos del Colegio Nacional de la Capital (CNC) pidieron en una reciente reunión con el presidente Mario Abdo Benítez que se puedan ocupar los cargos de docentes vacantes en algunas asignaturas de la Escolar Básica. En este caso, estudiantes de algunos grados no tienen maestros en asignaturas instrumentales como Matemáticas y Castellano.

ÚH recibió 20 denuncias en la Madre de Ciudades.

Más casos. En distritos de Alto Paraná, como Ytakyry, existen unas 28 quejas de educadores cuyas jubilaciones fueron aprobadas por la cartera

Por un lado, en el Banco de Elegibles no hay docentes ganadores de concurso en asignaturas técnicas o de áreas como Artes y Trabajo. Por el otro, en Talento Humano no están aprobando los nombramientos interinos para los casos de profesores que no participaron del último concurso del año pasado.

Este medio consultó con el director de Talento Humano del MEC, el economista Jorge Martínez, quien respondió que desconoce casos de nombramientos interinos que no se estén dando en la entidad.

Dijo que tampoco cuentan con denuncias al respecto.

No respondió sobre los ganadores de concurso en el Banco de Elegibles que no están siendo nombrados.

Esta afirmación también fue desmentida por el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), que en una nota aseguró que cuentan con “cientos” de profesores que ganaron concursos el año pasado, pero que continúan trabajando ad honórem.

Declaraciones. En un acto en la escuela San Roque de Capiatá, el ministro Eduardo Petta indicó que no hay interés de ser docente en la actualidad. “De 2.000 docentes que se jubilan, solo tenemos 650 para cubrir los cargos, pero queremos que el profesor tenga otra vez ese corazón para enseñar”, reafirmó. Sostuvo que si es por él, cobrarán el 40% más de salario.