Escrachan a Barrios en redes

En las redes sociales los lectores de ÚH no perdieron la oportunidad de expresar su indignación por las denuncias sobre fármacos de emergencia que no se distribuyeron, según Salud. “Cartes, Barrios y demás cómplices a la cárcel...con la salud no se juega...”, dijo Misael Brítez Rivas, una de las tantas lectoras que opinaron sobre el tema. Los descréditos tampoco quedaron atrás y muchos acusaron a la denuncia como un show mediático, que hace ruido en la prensa, pero luego no llega o ni corre en la Justicia. En el ránking de escrachados, el nombre más sonado ayer fue el del Dr. Antonio Barrios, quien renunció a su cargo de ministro de Salud para postularse a senador, curul que hoy ocupa. Las irregularidades detectadas comprometen la gestión de Barrios y su sucesor Carlos Morínigo. ÚH buscó la versión de Barrios, pero no respondió su celular.