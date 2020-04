¿Es Shrek 2 la mejor película animada de la historia?

La encuesta fue lanzada por la cuenta argentina @troglioneta y tuvo más de 350.000 interacciones solo en una de las votaciones. La idea surgió el 12 de abril y desde entonces las propuestas no cesaron.



Este domingo se dio a conocer la final, en la que Shrek 2, la película de DreamWorks, se llevó el primer puesto, mientras sus seguidores festejaban en los balcones y en las murallas de sus hogares con la música I Need a Hero como himno de triunfo.

Embed ¡Se acabó! Me he sacrificado mucho por esta red social, voy a hacer un mundial de películas animadas.



Tirenme acá las que tienen que estar si o si pero no me pongan "Shdek y toy stody" porque esas son obvias, piensen un poco más. Cambio y fuera. pic.twitter.com/Wpc4DSV6Dc — La Troglioneta (@troglioneta) April 12, 2020

Las películas elegidas para participar del "Mundial de Películas Animadas" fueron divididas en dos llaves.

En una competían Shrek 2 contra Ratatouille, Bee Movie contra Bichos, El planeta del Tesoro contra Aristogatos, Intensamente contra Wallace y Gromit y Robots contra Cars.

También figuraban Madagascar contra Las Locuras del Emperador, Hércules contra Toy Story, Pocahontas contra Vacas Vaqueras, Bolt contra Metegol, y Mi villano Favorito contra Kung Fu Panda.

Además, integraban la llave El extraño Mundo de Jack contra Buscando a Nemo, Happy Feet contra Antz (Hormigas), Grandes Héroes contra Pie Pequeño y Lilo y Stitch contra El Viaje de Chihiro.

La competencia se cerraba con Megamente contra Dinosaurio y Coco contra El camino hacia El Dorado.

En dieciseisavos quedaron Shrek 2, Bichos, Aristogatos, Intensamente, Cars, Madagascar, Toy Story, Pocahontas, Bolt, Mi Villano Favorito, Buscando a Nemo, Happy Feet, Grandes Héroes, Lilo y Stitch, Megamente y Coco.

Para octavos de final, como ocurre en cualquier competencia, la elección se tornó más dura y avanzaron Shrek 2, Intensamente, Madagascar, Toy Story, Mi villano favorito, Buscando a Nemo, Lilo y Stitch y Coco.

En cuartos, la pelea fue entre Shrek 2, Toy Story, Buscando a Nemo y Lilo y Stitch.

La semifinal fue peleada por Shrek 2 y Buscando a Nemo, mientras los seguidores de Lilo y Stitch ya hablaban de amaños en las votaciones y las decepciones y enojos subían de tono.

La otra llave

Si de por sí ya parecía difícil la elección, la llave contraria no se quedó atrás.

Ahí, competían Open Season contra Vecinos Invasores, Lo que el agua se llevó versus Bob Esponja, Coraline con Tarzán y 101 dálmatas contra La era de hielo.

También estaban Reyes de las olas contra Mulan, Expreso Polar versus Los Increíbles, Jim y el Durazno gigante contra El gigante de hierro, y Monster Inc. contra Up.

Asimismo, la llave tenía a Spiderman into the spider verse contra Spirit, Tierra de Osos versus Wall-E, El libro de la Selva versus Atlantis, El espantatiburones contra Monster House, La familia del futuro contra Lluvia de hamburguesas y La Sirenita con Chicken Little.

La serie se completaba con Todos los perros van al cielo contra El rey león y La dama y el vagabundo contra Cómo entrenar a tu dragón.

En la competencia quedaron Vecinos Invasores, Bob Esponja, Tarzán, La era de hielo, Mulan, Los Increíbles, El gigante de hierro, Monster Inc., Spiderman into the spider verse, Tierra de Osos, El libro de la Selva, El espantatiburones, La Familia del futuro, Chicken Little, El rey león y La dama y el vagabundo.

Entre los ocho mejores avanzaron Bob Esponja, La era de hielo, Los Increíbles, Monster Inc., Tierra de Osos, El libro de la Selva, Chicken Little y El rey león.

A cuartos pasaron La era de hielo, Monster Inc., Tierra de Osos y El rey león.

Entretanto, la semifinal estuvo peleada por Monster Inc. y El rey león, en una elección más que difícil y casi tan encendida como si fuese la final.

Embed HAY CAMPEÓN SEÑORAS Y SEÑORES, TRAS GANARLE A MONSTERS INC EN LA FINAL, SHREK 2 SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE PELICULAS ANIMADAS QUE HIZO HISTORIA Y ROMPIÓ RECORDS.



¡FELICITACIONES OGRO! pic.twitter.com/TxybSJ1aO5 — La Troglioneta (@troglioneta) April 20, 2020

El campeonato se definió el pasado domingo, entre Shrek 2 y Monster Inc., así como también el tercer puesto, donde el ganador fue El Rey León.

Y para vos ¿Shrek 2 es la mejor película? ¿Hubo alguna otra que te hubiese gustado que gane?

Y para finalizar y hasta que termine la cuarentena sanitaria, se podría armar un torneo paraguayo de comidas típicas: ¿Vos sos del team sopa paraguaya o del team chipa guasu?