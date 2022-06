Seguirán trabajando juntos

El sello discográfico de la banda de pop coreano BTS aseguró que los integrantes seguirán trabajando juntos a pesar de la pausa anunciada por los miembros del popular grupo en la víspera.

Los siete músicos de la banda k-pop anunciaron por sorpresa que entraban “en una pausa”, reconociéndose “agotados” por la presión del éxito y la fama y con ganas de centrarse en sus carreras en solitario.

La noticia, realizada en la retransmisión anual de una cena del grupo a través de sus redes sociales, provocó el desplome de las acciones del sello discográfico HYBE, que salió al paso para matizar el anuncio.

“Harán simultáneamente proyectos individuales y de grupo”, dijo a AFP un representante de la firma, cuyos títulos en la bolsa de Seúl caían un 27% en la sesión del miércoles.

“Ahora entramos en una pausa”, dijo Suga, en el video publicado en el canal oficial de Youtube durante una cena que hacen cada año para celebrar el aniversario de la banda.



No dañó el vestido original

Kim Kardashian no dañó el vestido de Marilyn Monroe que usó en la Met Gala en Nueva York, dijo el museo propietario de la pieza, luego de que fanáticos se quejaran por el estado de la prenda.

Kardashian llamó la atención el mes pasado cuando apareció en el evento usando el vestido que la actriz se puso cuando le cantó al entonces presidente John F. Kennedy en su cumpleaños, en 1962.

Pero un coleccionista de recuerdos de Monroe se quejó esta semana de que el vestido se había rasgado y publicó lo que dijo que eran fotos de antes y después de que Kardashian lo usara, que mostraban cristales faltantes y rajaduras en los sujetadores.

“El uso de Kim Kardashian del vestido del (que Monroe cantó a Kennedy) ha sido muy cuestionado, pero el hecho es que ella, de ninguna manera, dañó la prenda en el corto periodo de tiempo que lo usó en la Met Gala”, dijo el museo Ripley's Believe It or Not!, con sede en Los Ángeles.