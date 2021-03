A pocas semanas de dar a luz

En su cuenta de Instagram, Emily Ratajkowski documentó puntualmente la evolución de su embarazo. Sola o junto a su marido, la actriz de 29 años no dudó en mostrar el momento más importante de su vida ante sus más de 27 millones de seguidores.

Era en el mes de octubre del pasado año cuando la famosa modelo británica-estadounidense anunciaba el embarazado de su primer hijo junto a Sebastian Bear-McClard, actor y productor con el que se casó por sorpresa en una discreta boda en 2018.

En una entrevista para la revista Vogue, Ratajkowski dijo que no quiere conocer el sexo de su bebé hasta su nacimiento. “Cuando mi marido y yo contamos a nuestros amigos que estoy embarazada, la primera pregunta que me hacen siempre después de darme las felicitaciones es si sé qué quiero tener. A nosotros nos gusta responder que eso es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla 18 años y nos lo haga saber”.



Vendió una pintura que le regaló Brad Pitt

Dos hombres cargan una pintura con guantes en las manos. En ella puede verse un paisaje en amarillos y azules con la luz del sol pegando desde una esquina. Se trata de del ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, la cual fue recientemente vendida por 11.5 millones por su anterior dueña, Angelina Jolie. Esta obra fue obsequiada al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. El inglés la pintó mientras estaba en Marrakech, Marruecos, después de asistir a una reunión con la Casa Blanca que tuvo lugar en enero de 1943.

En 2011 la pieza fue adquirida por el actor Brad Pitt como un regalo para Angelina Jolie, quién ahora tomó la decisión de subastarla.

La pieza triplicó su precio y superó por mucho la estimación que tenía de 3.5 millones de dólares. La subasta más fuerte de la pintura hecha con anterioridad fue en 2014, cuando se vendió por 2.7 millones.