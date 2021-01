Los 82 años de Carolina Herrera

La diseñadora Carolina Herrera cumplió el sábado 82 años. Para celebrarlo, su hija Patricia Lansing compartió una foto inédita de la juventud de su mamá. Una práctica habitual de la encargada de proyectos especiales de la marca, quien trabaja junto a su hermana Carolina Herrera Jr. en la compañía fundada hace 41 años. "Happy Birthday Mami. ¡I love you very very much!", fue el mensaje que dejó para su famosa madre. La venezolana aparece en una foto, blanco y negro, con un vestido metálico en un ambiente festivo. Algunos se atrevieron a especular de que la imagen corresponde a una fiesta de la mítica discoteca Studio 54 de New York y que el hombre que aparece detrás es Andy Gibb, uno de los integrantes del famosos grupo Bee Gees. También desde las redes sociales oficiales de la compañía de moda felicitaron a su creadora con fotografías de su juventud.