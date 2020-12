Kim Basinger vuelve a ser modelo

La actriz Kim Basinger, a punto de cumplir 67 años el 8 de diciembre, regresa a sus orígenes como modelo para la campaña de la firma de Miuccia Prada, Miu Miu. “Lo he pasado muy bien en este proyecto”, dijo la artista, que agradeció a Miuccia Prada que haya contado con ella para este campaña, aunque no es la primera vez que la actriz es imagen de la firma italiana. Diseños con los que Miu Miu presenta el avance de temporada de primavera 2021, inspirada en las “paradojas inherentes a la feminidad”, han comentado en una nota desde la marca. Kim Basinger se mantiene muy alejada de los eventos sociales. Reservada y protectora de su vida privada, lleva años sin conceder entrevistas y solo se sabe de ella cuando forma parte del elenco de una película. Su última cinta fue (2018), secuela de . Basinger sabe cómo mirar a cámara y posa en una de las fotografías de la campaña luciendo un minifaldero vestido negro de fiesta.



Justicia por asesinato de su hermano

Alicia Machado, la actriz y ganadora del concurso Miss Universo en 1996, pidió que se haga justicia y se esclarezca “el vil y cruel asesinato” de su hermano menor, Arturo, cuyos restos aparecieron el pasado viernes tras permanecer “secuestrado” cerca de un año. En un mensaje en su cuenta de Instagram, la ex reina de la belleza indicó que su hermano, Arturo Machado Zambrano, fue secuestrado a finales del 2019 y desde entonces apenas recibieron información sobre su “paradero” hasta el pasado viernes, cuando les notificaron que sus “restos fueron identificados”. Machado, venezolana que reside en Estados Unidos desde hace años, dijo que espera que la justicia esclarezca “el vil y cruel asesinato” de su hermano e indicó que “por prudencia sobre el caso” no puede ofrecer más detalles sobre lo ocurrido. “Pido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradezco la consideración que siempre me han tenido”, concluyó la actriz, cantante y empresaria.