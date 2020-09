Para aprender con los más chicos

El centro cultural El Granel ofrece varios talleres para los más pequeños de la casa. Entre sus actividades, hoy se realizará el curso Programación para niños y niñas, un taller de cuatro sesiones de introducción lúdica al pensamiento computacional. Las clases son para niños y niñas de 7 a 10 años. Para mañana jueves, se contempla el inicio de Generación Z, emprendedores del futuro, una charla interactiva para aprender sobre emprendedurismo, los desafíos y cómo superarlos para lograr tus metas. Con Luis Lane de Fichas py. Esta actividad está marcada para las 17:00 y está dirigida a adolescentes de 13 a 17 años Mientras que para el sábado 26, a las 14:00, se realizará un capítulo más de Fabrica de Historietas de Milly Rinaldi, pensada para niños de 7 a 14 años, con técnicas de dibujo, escritura de guiones, desarrollo de las trama. Todos las alternativas se realizan de forma enteramente online. Más datos en las redes sociales de El Granel, en Instagra.m y Facebook.



De la alta costura al prêt-à-porter

La diseñadora de alta costura Romina Ruffinelli presentó su colección de vestidos holgados y estampados coloridos para su marca Freedom baby by Romina Ruffinelli. La propuesta nace en paralelo a la confección de vestidos de alta costura, bajo el eslogan de prendas hechas para almas libres, en las sugerencias para la temporada se encuentran vestidos amplios con mangas que se destacan por la gran combinación de tonos pasteles y estampados florales. La diseñadora compartió su proceso. “Sé que me demoro bastante más tiempo en hacer las cosas en comparación con el ritmo acelerado del mercado y de la vida misma, lo hago para darte lo mejor de mí, disfruto el proceso y lo hago con mucha pasión y dedicación. Sé que el camino del aprendizaje es eterno y que tengo mucho por mejorar, pero me encantaría haber logrado plasmar en esta nueva marca un pedacito de lo que soy, un alma libre y soñadora, que hace lo que le gusta”, escribió Romina.