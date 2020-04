Sufre terrible acoso por ser Covid-19 positivo

La actriz Danna García rompió el silencio y contó lo que le hacen pasar en su edificio tras enterarse que está contagiada del Covid-19. “En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, comunicó en su perfil de Twitter. “Hoy me hice otra prueba de Covid-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras”, escribió. Por el momento, la actriz tiene que esperar unos días hasta saber si por fin ha superado la enfermedad. La intérprete recordada por la novela está pasando por su segundo contagio.