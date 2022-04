Enfermera no estaba manipulando equipo médico que explotó

La enfermera fallecida fue la más afectada. Las otras dos no sufrieron daños físicos. “Ella no estaba manipulando el equipo. Colocaron la ropa y durante su pico de funcionamiento tuvo el inconveniente. Las compañeras que estaban con ella en el área me dijeron que ella estaba sentada en ese momento”, relató.

El sepelio de la trabajadora de blanco se realizó ayer a la tarde. El cortejo fúnebre pasó frente al hospital donde sus compañeras la despidieron con globos blancos y rosas.

Ayer se presentaron funcionarios de Salud, la Fiscalía y la familia para el peritaje. Sin embargo, el proceso no se llevó a cabo y se realizará una vez que lo determine la Fiscalía.

Denuncia. La licenciada Inocencia Ortiz, enfermera de dicho hospital, denunció ante las cámaras de NPY que el equipo venía teniendo problemas cada cierto tiempo. Según le comentaron, el sábado la máquina chispeaba. Señaló también que el autoclave siniestrado era del 2010. Agregó que realizaron la denuncia, sin tener respuesta alguna.

La denuncia fue desmentida por la directora del hospital, Silvia Giménez, y el responsable de la Dirección de Insumos Estratégicos, doctor Derlis León. Ambos referentes se ratificaron en que el equipo fue adquirido en el 2016.

Tanto León como Giménez volvieron a comentar que el mantenimiento de dicha máquina se realizó hace un mes y 11 días. “El equipo se adquirió en el 2016. Tiene vida útil de 10 años y estaba entrando en su sexto año con un mantenimiento correctivo el 14 de marzo y garantía de ese mantenimiento por 3 meses”, explicó León.

Agregó que la pericia de lo acontecido se realizará con miembros de la Fiscalía, MSP, empresa y la familia.

Por su parte, la empresa proveedora del autoclave, La Casa del Médico SA, también dio su versión. Según el asesor legal de dicha firma, el abogado Hermann Weisensee, ellos se encargan de la venta del producto, no así del mantenimiento.

La directora del hospital explicó que la empresa proveedora no tiene un contrato para realizar el servicio, pero sí es requerida por trabajos puntuales. El mantenimiento fue realizado por dicha firma.