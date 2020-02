En Villarrica exigen levantar medida para recuperar vertedero

Alrededor de 80 pobladores de Villarrica, acompañados por concejales y el intendente Gustavo Navarro, se manifestaron para exigir que se levante la medida cautelar de no innovar vigente contra el vertedero.

El relleno sanitario está siendo explotado por la Recolectora Ecológica de Residuos SA, representada por Cristhian Echeverría, hermano del intendente de Luque, Carlos Echeverría. La Recolectora Ecológica firmó un contrato con la Municipalidad, durante la administración del ex intendente Darío Ortellado, que le concesionó a la firma para administrar el vertedero hasta el 2027.

La empresa se encargó de la recolección de basura en Villarrica hasta la administración del ex intendente Darío Ortellado, pero quedó como encargada del relleno sanitario hasta el 2027 y permite la recepción de basuras desde la ciudad de Coronel Oviedo, Yataity, entre otros.

Tal situación no es aceptada por la mayoría de los pobladores de la capital guaireña, además de las autoridades municipales, quienes en el año 2018 sancionaron una ordenanza para prohibir el ingreso de desechos a la ciudad, pero según los manifestantes, la situación no mejoró y se siguió abriendo los portones a otras ciudades, no así a los camiones cargados de basura de Villarrica.

A raíz de esta situación, y por haber cerrado los portones del vertedero en varias ocasiones, evitando el ingreso de la empresa Vimax SA, que actualmente recolecta basura en la ciudad, la Municipalidad de Villarrica sigue buscando la rescisión del contrato con la Recolectora Ecológica. RG