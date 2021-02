En Misiones, antes que concordia existe discordia

Héctor Vera, uno de los precandidatos a intendente de la ciudad de San Ignacio, Misiones, denunció que se le persigue a los funcionarios públicos de la Justicia Electoral y del Ministerio de Salud que están en su equipo, a quienes se les amedrentan recordándoles que sus contratos están por vencer.

Mencionó que a otros referentes se les intenta apartar ofreciéndoles cargos para que abandonen el sector en el que están operando.

Además dijo que el diputado nacional Derlis Maidana y el intendente de Villa Florida Michel Flores, referentes de Horacio Cartes en Misiones, no tienen palabra, pues prometieron apoyarle hasta el final y en pocos días le abandonaron justo que se acelera la campaña electoral.

“En San Ignacio nunca hubo concordia, hubo imposición, nunca vimos una encuesta oficial de ninguna empresa, solo tuvimos una reunión departamental, nunca hablaron con nosotros para ponernos de acuerdo para una encuesta. Derlis y Michel me dijeron en esa reunión que estarían conmigo hasta el final y luego de unos días, Derlis me informa que eligieron a otro grupo”, detalló Vera precandidato a intendente por el movimiento Esperanza Republicana, sector que lidera el senador Enrique Riera.

Vera además mencionó que están persiguiendo a sus colaboradores para que lo abandonen y que además le ofrecieron un cargo en la Entidad Binacional Yacyretá para descabalgar su candidatura.

“Tenemos audio, mensajes y llamadas como prueba de las persecuciones donde se les dice a los funcionarios que me dejen de apoyar o no se les renovará sus contratos. Solo necesito autorización de las víctima para hacer una denuncia pública y si tenemos que encadenarnos con esa persona donde fuere necesario lo haremos. A mi ofrecieron ir a trabajar en la asesoría jurídica de la EBY para descabalgar y no acepté”, agregó.

Niega persecución. Por su parte, la candidata de Concordia Colorada, Cristina Ayala, negó que exista persecución política, refutando así la denuncia.

“Con la presión no se consigue nada, en mi ánimo no está atacar a los correligionarios, el interés es caminar y presentar mi proyecto. Niego categóricamente que haya persecución política, no existe ni va a existir discordia”, expresó la precandidata a intendente por Concordia colorada en San Ignacio Misiones.

En carrera. Un total de 227 movimientos internos se inscribieron en el Partido Colorado para las próximas elecciones municipales.

Pese a que Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez pactaron presentar candidaturas consensuadas en el marco de la Operación Cicatriz a través del Movimiento Concordia Colorada, en la mayoría de los distritos se está lejos del mentado acuerdo y cada sector interno plantea candidaturas.