En incidentada sesión en Junta de PJC reafirman pedido de intervención

Cuando se estaba realizando la sesión extraordinaria, presidida por el vicepresidente Ivo Lezcano, otro grupo de 5 concejales leales al intendente municipal, José Carlos Acevedo, encabezados por el actual presidente de la Junta, Ever Salinas, ingresaron violentamente al lugar donde estaban sus otros compañeros, con el grito de “che ko la presidente”.

Salinas incluso tumbó la mesa donde se estaban reuniendo el grupo de concejales disidentes, que actualmente componen la mayoría.

Ante tal situación se levantó momentáneamente la sesión hasta que se calmaron los ánimos.

Los que se reunieron en la sesión extra aprobaron el acta de la sesión anterior, donde se votó a favor de la intervención, por lo que la solicitud quedó confirmada para continuar con el proceso correspondiente. Luego del pedido de reconsiderar se giraron a comisiones los documentos arrimados.

“Nosotros ya fuimos advertidos que esto se estaba gestando, lo llamativo del caso es que los propios colegas, quienes tienen voz y voto, protagonizaron este bochorno, ahora, los que estamos en este grupo vamos a efectuar una denuncia ante el Ministerio Público por nuestra seguridad y por la de nuestra familia”, señaló José Ivo Lezcano, vicepresidente de la Junta Municipal quien estaba presidiendo la sesión extra.

afuera. Un grupo de manifestantes a favor del intendente municipal José Carlos Acevedo, también se instalaron desde tempranas horas para reprochar a los 7 ediles quienes solicitaron la intervención de la administración municipal, quienes a la salida fueron agredidos con huevos, botellas de agua y hasta con basuras. Los más afectados fueron los liberales.

Desde temprano, la sede municipal contó con el resguardo de la Policía Nacional, pero no pudieron evitar los escraches.

Lezcano añadió que también la próxima sesión en donde tratarán este tema “lo haremos en la Jefatura de Policía, o en el batallón de fronteras o dentro del Palacio de Justicia, no vamos a poder hacer más acá en el seno de la Junta Municipal, porque ni la Policía pudo atajar a estos patoteros”.

Acevedo asegura que es por política. Por su parte el intendente José Carlos Acevedo dijo que esto es por política, pues estamos en un año de elecciones municipales entre ellas las internas de los partidos. “Tienen miedo de que yo me candidate de nuevo y entonces eso es lo que está ocurriendo, saben perfectamente que no me van a ganar en las urnas”.

Añadió que no tiene aún definido volver a presentarse para otro período que sería el cuarto, “pero eso es el tema, y con respecto a las denuncias que dicen tener, desde el 2018 vienen denunciando y hasta el momento la mayoría fueron rechazadas” acotó.

Sobre las denuncias en su contra ante la Fiscalía, citó que fueron realizadas por grupos de sintierras y abogados vinculados a ellos “que tienen intereses”.

Los ediles colorados Ivo Lezcano, Cristhian Franco Candado, José Villalba y Orlando Guardati, y los liberales Mario Niz, Gloria Escobar y Martín Escobar De León aprobaron la intervención el lunes pasado, debido a supuestas irregularidades en la gestión de Acevedo en cuanto a convenios y transferencias de dinero a comisiones vecinales.

Alegaron un daño patrimonial de G. 4.000 millones para la Comuna.