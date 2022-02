En emotiva manifestación pidieron justicia por Cristina Vita Aranda

También llevaban banderas y una infinidad de pancartas con inscripciones de “Justicia para Vita”, “Basta ya”, “Basta de narcopolítica”, y otros.

En el acto se vivieron momentos de mucha angustia y tristeza al son de canciones de las agrupaciones Binomio de Oro y Bronco, con la exhibición de un emotivo video sobre una parte de la vida familiar de Cristina Aranda preparado por sus familiares.

Noelia Noguera, amiga de Vita, abrió el evento de modo rotundo: “Estamos aquí para hacerle entender al gobierno que algo está mal, y que algo vamos a hacer. No es un orden normal que la señora Dolly esté sufriendo la pérdida de una hija. No es normal que un padre tenga que aclarar a sus hijos que su mamá no va a volver”, dijo.

Dolly Carrillo, madre de Vita, tomó el micrófono y agradeció a las personas que se encontraban en la manifestación y por retribuir todo el amor que ella les daba a sus seguidores.

“Acá se ve eso, el amor, el cariño que ella supo dar a la gente”, manifestó, a la vez de señalar que la joven “conquistó el Paraguay”.

“Al presidente (Mario Abdo) le pido que ponga su granito de arena para que esto realmente se esclarezca y que ninguna familia vuelva a sentir este dolor que yo, como madre, y toda mi familia estamos sintiendo”, dijo con toda su fortaleza Dolly Carrillo.

PAra Marito. En varios momentos de la convocatoria los manifestantes gritaron reclamos como “justicia para Vita”, “basta ya”, entre otros. Por otro lado, tampoco se olvidaron de Mario Abdo, al que le dedicaron con más fuerza un “Marito, sos cagón”.

Tras el atentado ocurrido en San Bernardino, con la muerte de dos personas y cinco heridos, el presidente de la República había reconocido la permeabilidad del crimen organizado en las instituciones del Estado y sostenido que los hechos de sicariato seguirán en el país. Las palabras del jefe de Estado agitaron la indignación ciudadana y motivaron las distintas manifestaciones que se suceden.



Opiniones

Vinieron desde Ypané en apoyo a la familia

Llegó desde Ypané con su esposa y sus tres hijos varones. Manifestó que llegaron a la manifestación, porque sienten indignación por todo lo sucedido con la familia Torres Aranda.

“Además que tengo tres hijos y tengo la misma edad que Tito, venimos a pedir justicia”, señaló.

Con lágrimas en los ojos dijo que “nuestros hijos no pueden salir a la calle a jugar, no imagino estar en el lugar de Tito, es muy admirable lo que el está haciendo”, añadió.



Grupo de ciclistas pidió justicia y empatía

Ella es parte del grupo de ciclistas denominado Vici Costa, acompañada de Liz Azcona y Gregorio Medina, llegaron a la convocatoria, la cual le pareció muy emotiva.

“Todos deseamos seguridad y justicia para Vita, que no pase esto y que no vuelva a ocurrir en nuestro país”, manifestó.

También pidió empatía por los ciclistas, en especial las mujeres que realizan este deporte. “Día tras día sufrimos la falta de respeto de mucha gente en las rutas”, dijo.



NUEVO GOLPE DE LA NARCOPOLÍTICA