En el Este, Zacarías y Quintana se cuestionan entre sí

El diputado y candidato a intendente de Ciudad del Este, Ulises Quintana, cuestionó al senador Javier Zacarías Irún y los candidatos a ediles Rolando Segovia y Elías Bernal que responden a su liderazgo. Zacarías Irún, por su parte, se refirió a Quintana como “pro narcotráfico”.Quintana se jactó de no estar comprometido políticamente con Zacarías Irún. “Yo tengo un compromiso ciudadano. No más mafias, no más saqueos, no más chantajes para la gente trabajadora, no más extorsiones”, expresó.