En el Emiliano Ghezzi se abre la 11 de la Intermedia

Para mañana, quedan los otros 5 juegos restantes. 12 de Octubre, uno de los líderes, visita (a las 10.00) a Ovetense, en el Ovetenses Unidos y el otro puntero, Guaireña recibe a Resistencia (a las 15.00) en el Parque del Guairá.

PRIMERA B. Hoy, a las 10.00, en el Hugo B. Vaceque, Gral. Caballero recibe al líder 29 de Setiembre y el 3 de Febrero a Figari, en el Fortín de Tacumbú.

A las 15.00, en el Rubén Ramírez, 3 de Noviembre vs. Limpeño, Colón de Ñemby vs. Atlántida en el Pablo Bogarín, 24 de Setiembre vs. Recoleta en el Póculo Cortázar, Colón JAS vs. Tembetary en el Herminio Ricardo y Ameliano vs. Martín Ledesma en el Tomás Silva. Mañana, a las 10.00, Tacuary vs. Pdte. Hayes en el Toribio Vargas y a las 15.00 Pilcomayo vs. Colegiales, en el Agustín Báez.

PRIMERA C. Hoy, a las 15.00, 12 de ST vs. Pinozá, O. de Itá vs. B. Aceval, Humaitá vs. Colonial y Gral. Caballero CG vs. V. Rivarola. Mañana, a las 10.15, S. Pettirossi vs. Oriental y a las 15.00, Juventud vs. 1° de Marzo.