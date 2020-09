En dos semanas dieron positivo 230 enfermeras

Así lo afirmó ayer la Lic. Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), destacando el rol de los profesionales de enfermería, que está siendo fundamental.

Según los datos del gremio, del 5 al 11 de setiembre se confirmaron 235 casos positivos entre las enfermeras, 190 realizaron aislamiento preventivo, 359 están en cuarentena, 8 se encuentran internadas, 4 reciben cuidados intensivos. El total de recursos humanos de enfermería afectados por el virus asciende a 712. El total de fallecidos asciende a 3.

Gallardo recordó que son las enfermeras las que están en la primera línea al cuidado permanente de los pacientes desde que ingresan hasta que se les da de alta. “Somos un sector que llevamos el mayor número de contagios de Covid, en el país y en el mundo entero’’, aseguró.

La muerte de colegas y el aumento de los casos entre las trabajadoras de blanco preocupan mucho a la titular de la APE, pues señala que la enfermería es un sector muy olvidado por el Estado y que hoy está cumpliendo el servicio con mucha responsabilidad, pese a las deudas históricas, no pago de horario nocturno, días festivos, falta de equipos movilizadores de pacientes.

Destacó que un paciente internado por Covid-19 depende 100% del personal de enfermería. El paciente debe alimentarse, higienizarse, hacer sus necesidades fisiológicas, bañarse, movilizarse, cambiarse de posición, ‘’todas esas necesidades están acompañadas por el personal de enfermería en este momento, porque ni un solo familiar puede estar con ellos por el riesgo’’.

En terapia la atención es mucho más impactante, porque el control de signos vitales se hace hora a hora, el paciente debe ser monitorizado cada 30 minutos, moverlo de un lugar porque no puede estar acostado un lado mucho tiempo, hay que hidratarlo, el tubo por el que respira debe ser aspirado, aplicar la medicación, etc., señaló

Dijo que actualmente no tienen problemas de insumos, que la lucha actual es para que sus colegas del IPS cobren la bonificación por exposición, pues Hacienda no transfiere.

FALLECIDA

La última enfermera víctima de Covid-19 falleció en el Ineram a raíz de una complicación de su cuadro. Familiares de la profesional de blanco reclamaron la falta de asistencia por parte del Gobierno y aseguraron que la trabajadora junto con sus compañeros tenían que comprarse de su propio dinero los insumos de protección.

El director del Ineram, Felipe González, sostuvo que la enfermera no era de su centro, pero que ya la recibieron en grave estado. “Ella no es de nuestro centro, la recibimos como a todos dentro de la limitación de camas libres. Tengo entendido que prestaba servicio en un puesto de salud de Isla Zárate, Luque, en esta ciudad al igual que en Central hay gran circulación comunitaria. En el hospital se le brindó toda la ayuda posible. Ella ingresó con un infarto agudo de miocardio derivado de su condición de Covid positivo. Es lo que me informaron”, refirió.