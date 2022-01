En desacuerdo con la imposición

“Tengo dos o tres jugadores (con ese rango etario), tenemos el selectivo, donde entran jugadores de 20 a 21 años, porque cuando llegó la regla del Sub 19, el club se despojaba de esos jugadores mayores, para mí que es la edad donde los jugadores tienen un mejor crecimiento. No quiero estirarle a un jugador de 17 años solo para que me cumpla, quiero darle esa experiencia y jerarquía para crecer”, expresó Cáceres, sobre las posibilidades de Olimpia para tener un jugador que cumpla con la normativa.

Luego recalcó: “Me gusta llevarlos sicológicamente; llevarlos para que me cumpla minutos no me gusta. No me gusta que me obliguen, me gustaría más cuando el jugador tenga esa capacidad de entender el juego, el sistema, y que ayude al equipo se integre a la Primera y no que solo me sume minutos”.

POSIBLE BAJA. Un jugador con mucha proyección en Olimpia es Diego Duarte, que si bien actualmente tiene 19 años, en abril quedará fuera de la norma en caso de ser implementada.

“Manifesté mi punto de vista sobre esta regla. Diego Duarte no podrá participar de la Sub 19, por necesidad debería de ocupar su lugar otro chico y él quedará de lado. Con Duarte hicimos un proceso en el selectivo, él me puede dar cosas en la parte futbolística”, explicó Cáceres.

Con respecto a la pretemporada, el DT contó que ayer finalizaron los trabajos duros en la parte física, que están al mando de Elvio Paolorosso y que desde hoy se llevará a cabo microciclos para afinar el lado futbolístico.

“Elvio manejó bien las etapas, las cargas; por las mañanas apretábamos más, por las tardes era con pelotas. Trataremos de cuidarnos con el tema del virus (Covid-19), algunos ya cayeron y hay que saber sobrellevar. Terminamos bien el primer ciclo y esperamos cerrar bien el segundo antes del inicio del campeonato”, manifestó Cáceres mirando Copa y Apertura.



Julio César Cáceres, entrenador de Olimpia, dio su desaprobación a un probable regreso de la regla del Sub 19 al fútbol de Primera División.



“Imponer no me gusta, porque lo hemos vivido de años anteriores. Jugar un clásico y que un jugador sume un minuto solo por una regla no nos sirve”.



“Hablamos con Esteche y Landaida, de ir mirando las fuerzas básicas. Vamos a tener que rebuscarnos si es que nos imponen”.



Plantel en veremos

Si bien Olimpia no puede sumar jugadores, mantuvo gran parte de la base del año pasado y trajo a los que estaban a préstamo en otros clubes. Pero Cáceres adelantó que si los jugadores tanto jóvenes como experimentados quieren partir, lo podrán hacer. “No quiero retenerlos mucho, quiero hacer un buen plantel y que todos estén en condiciones. No puedo garantizar a nadie que será titular indiscutible, darle la oportunidad al que mejor esté físicamente”, indicó. La venida de Claudio Morel va cayendo, dijo.



Dos amistosos

En la agenda del Decano se están preparando dos amistosos previos al inicio del torneo, que será el primer fin de semana de febrero, donde se debutará ante General Caballero de Juan León Mallorquín, y la semana posterior, en Copa Libertadores, ante César Vallejo de Perú.

“Landaida tiene hablado un amistoso ante Resistencia este sábado en Para Uno, la idea es ir subiendo los tiempos de juego, el último sería ya de 90 minutos, pero con rival a confirmar”, dijo Cáceres, para la preparación final en cancha.