En Bicameral piden a Giuzzio firmeza y detalles de compras

El titular de la Senad indicó que Itaipú y Yacyretá se comprometieron a remitir informe detallado de los recursos proporcionados para enfrentar la pandemia del Covid19.

A grandes rasgos, habló de un monto de G. 52.000 millones que Itaipú puso a disposición de Salud, bajo la administración del PNUD.

Sobre este punto, el diputado liberal Sergio Rojas cuestionó que este tipo de organismos perciban un porcentaje por el manejo y transferencia de fondos.

A modo de ejemplo, hizo un cálculo de que el PNUD habría percibido un monto de G. 4.200 millones por el caso de las ollas populares.

Giuzzio volvió a recordar que los 32 llamados por vía de la excepción tienen algunas objeciones, y que en algunos casos se solicitó la nulidad, y en otros queda a cargo de Salud porque implicarían perjuicios para el Estado.

Refirió que no tenía la información oficial de que Julio Mazzoleni haya anulado las licitaciones sugeridas. Citó la compra de cámaras de seguridad, que a su criterio no deberían adquirirse con el presupuesto destinado al Covid.

Stephan Rasmussen habló de confusión que genera desconfianza porque no se tienen datos de los responsables de las compras fallidas.

Zulma Gómez se refirió al ex senador como “Cándido Giuzzio” por su falta de firmeza, a lo que el ex senador le retrucó que ya no tenía inmunidad parlamentaria.

El titular de la Bicameral, Amado Florentín, manifestó su sorpresa porque entre los sumariados no figura el ex director de Finanzas de Salud, Alcides Velázquez