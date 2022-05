Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich

Unos G. 1.017.450.000 percibió el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Atilio Boidanich Ferreira de las empresas del Grupo Cartes. El dinero ingresó al patrimonio de Boidanich en pagos mensuales realizados del 2019 al 2021, desembolsados por cinco firmas registradas a nombre del ex presidente Horacio Cartes.

Boidanich recibió sumas de Palermo, Tabacalera del Este (Tabesa), Compañía Agrotabacalera, Cementos Concepción SAE (Cecon) e inclusive del Club Libertad, con una llamativa capacidad de operar para rubros tan distintos en las distintas empresas del Grupo Cartes.

El promedio mensual que alcanzó el ex alto funcionario antilavado, fue de G. 30.000.000, facturando incluso excepcionalmente en algunos meses hasta G 52.000.000. Estos beneficios iniciaron inmediatamente tras su salida de la Seprelad.

La relación que indica dependencia laboral se registra desde abril de 2019 con Tabesa y Palermo. Por la primera firma cobró un monto de G. 16.500.000 y por la otra G. 8.250.000, sumas que se mantienen sin alteraciones hasta el último mes de 2021.

Los ingresos por empresa alcanzan millonarias cifras. Por Tabesa se registran G. 511.500.000, por Palermo G. 264.000.000, a través de Compañía Agrotabacalera G. 99.000.000, y en las cuentas de Cementos Concepción sociedad anónima emisora (Cecon SAE) G. 115.500.000. Y finalmente con un periodo de solo meses del 2021, el ex titular de la Seprelad sumó con el Club Libertad G. 27.450.000, en cifras mensuales de G. 1.650.000 a G. 2.500.000.

A fin de contar con la versión de Boidanich, tras las denuncias del propio presidente Mario Abdo Benítez, sobre la relación dudosa de los pagos de las firmas de Horacio Cartes a su nombre, desde ÚH se trató de establecer contacto con el ex titular de Seprelad, sin obtener respuestas en repetidas llamadas al teléfono con terminación 699.

Cuestionada dilación

En el periodo Boidanich, en el 2016, Seprelad inició la investigación contra Darío Messer, sindicado como principal líder de una red de lavado de dinero proveniente de la corrupción, la evasión impositiva y de divisas, según se estableció en el operativo de investigación denominado Patrón, desarrollado en el marco del Lavajato realizado por fuerzas de Anticrimen Organizado del Brasil. En el marco de las pesquisas, el vecino país puso en foco las cuentas y empresas con las que contaba Messer en el Paraguay y su vínculo cercano a Horacio Cartes.

Sobre el caso, las investigaciones de la Seprelad concluyeron en junio de 2017 con el informe; sin embargo, Boidanich dilató y presentó la documentación ante la Fiscalía después de meses. Esto, a pesar de que la institución contaba con el informe de Inteligencia sobre movimientos financieros sospechosos del imputado por los hechos punibles condenados ya en el Brasil. Los documentos con datos de la Seprelad fueron entregados a la Fiscalía llamativamente recién el 17 de abril de 2018.

Además, en el 2019 Boidanich brindó su declaración ante la Comisión Bicameral en las que omitió que contaba con vinculaciones con el Grupo Cartes, según reveló Mario Abdo. En tanto, el senador del Frente Guasu Jorge Querey, quien encabezó las averiguaciones sobre la relación Messer–Cartes, destacó que Boidanich habría operado de forma irregular, sin realizar el seguimiento correcto.

Supuesta red de premios a ex directores

En relación de pagos no especificados en las empresas de Cartes se encuentran ex funcionarios, entre ellos al ex titular de la Industria Nacional del Cemento (INC) Jorge Luis Méndez Cuevas. En movimientos de la Cementera Concepción, Cuevas cuenta con más de 30 pagos mensuales por cifras de G. 5.000.000 y G. 126.000.000 ininterrumpidamente de 2020 a 2021. Otro funcionario con vínculos es el ex viceministro de Salud y titular del Incán Julio Rolón Vicioso, con una remuneración de G. 6.000.000 desembolsada por Bebidas del Paraguay, del 2017 al 2018. La operación no consta en su declaración jurada.