Empresas asumen riesgo en obras de puente Chaco'i por falta de pago

Antona agregó que seguirán financiando el proyecto con los bancos. “Trabajamos con el ministerio, tenemos nuestros pedidos, nuestra necesidad. Necesitamos la colaboración y el acompañamiento de ellos (la cartera de Obras Públicas)”, indicó el ingeniero. Añadió que las empresas hoy “toman un riesgo muy grande para poder continuar” y no parar las obras. Aunque no pudo precisar montos, recordó que la inversión total es de G. 902.000 millones. Desde el MOPC no hubo respuestas para conocer más detalles sobre la deuda.

“Estamos trabajando en conjunto, con bancos privados, con el Ministerio de Obras Públicas, pero principalmente con el respaldo de las empresas. Tenemos financiamiento, estamos logrando el reconocimiento de que la obra se está ejecutando”, dijo Antona.

Afecta. Antona aceptó que la deuda del MOPC es importante porque afecta el desarrollo de las obras, aunque insistió en que todavía tienen el respaldo financiero de las empresas y de los bancos para continuar con los trabajos.

Afirmó que incluso están 10% por encima de lo estimado, trabajando de lunes a lunes, tratando de disminuir los tiempos para reducir los riesgos asumidos. “Seguimos teniendo crédito, por el respaldo de las empresas y del Ministerio de Obras Públicas, que tiene el compromiso de responder”, reiteró.

El coordinador técnico de las obras señaló que, si bien el riesgo es grande, existen empresas internacionales que asumieron responsabilidades en la ejecución de la obra, recursos y materiales que ya están comprometidos, “entonces, parar la obra puede ser muy significativo”.

Se aguarda que el MOPC salde parte de la deuda para seguir con el atirantado que requerirá G. 500.000 millones, porque si no se pagan los compromisos los trabajos pueden verse afectados. “Hoy tenemos recursos. Hoy tenemos que aprovechar lo que tenemos”, declaró optimista el ingeniero Antona.

Proyecto de 7.729 metros en total

Por su parte, el ingeniero Izán Gómez, gerente de las obras del futuro puente Héroes del Chaco, brindó detalles del proyecto y detalló que la longitud total del plan vial es de 7.729 metros, que incluye un viaducto occidental de 1.500 metros y otro oriental de 500 metros, además del puente atirantado-plano central-semi arpa de 603 metros. Gómez destacó la mano de obra paraguaya y de las empresas nacionales involucradas, y comunicó que se prevé la finalización y la habilitación para fines del primer semestre del próximo año. Destacó que actualmente 600 familias viven directamente de la obra, lo que significa aproximadamente 2.400 personas de manera indirecta. Explicó que el proyecto estima el paso de 10.000 vehículos por día de manera inmediata en una primera etapa, lo que sería el flujo que no pasaría por Remanso, pero considerando que habrá un desarrollo urbanístico en Villa Hayes, la proyección es de hasta 40.000 vehículos diarios.