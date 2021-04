Empate en un juego de alta intensidad

En el primer tiempo el desequilibrio en el ataque de Libertad pasó por la combinación entre Héctor Villalba y Julio Enciso, ambos con su velocidad fueron determinantes, ya que salteaban tranquilamente la marca de Nacional, que defendió en casi todo el partido muy cerca del arco de Rojas.

El talón de Aquiles fue ese para la Academia, permitir que Libertad esté muy cerca de su área sin poder cortarle los circuitos de juego en la zona de creación.

Pese a eso, Nacional aprovechó un error grosero de Alexander Barboza que se complicó con la pelota al pie. Murillo robó el balón y cedió a Carlos Arrúa que definió sin mayores titubeos.

Es cuando un equipo está dulce y con el gol cerca, en la primera clara convirtió y puso nervioso a su rival.

Sin descanso. Libertad se volcó al ataque, con Enciso nuevamente desequilibrando de izquierda a derecha; con remates de media distancia de Blas Cáceres y la constante aparición de Óscar Cardozo en el área.

Rojas estuvo muy claro al sacar pelotas de gol, pero ante tantas llegadas, en algún momento la puntería iba a ajustarse como lo fue con un centro medido de Iván Piris a la cabeza de Tacuara que tuvo el destino final del gol.

Ya sobre el final, Nacional perdió a Núñez por doble amarilla, pero la insistencia del Guma no fue contundente para quedarse con la victoria y la punta en soledad. Ahora tiene la compañía de Olimpia.



La figura

Julio Enciso

El juvenil de Libertad hizo de todo en la cancha: Recuperó, jugó, dio pases. Completo. Nunca lo pudieron parar.



8 partidos sin derrotas acumula Nacional en el torneo (5 victorias y 3 empates), sigue al acecho, a uno de la cima.

De dos caras

Daniel Garnero, DT de Libertad, lamentó el empate. A su criterio, a su equipo le faltó concretar las ocasiones de gol: “Tuvimos falta de efectividad. No pudimos ampliar el resultado y eso nos hizo jugar apurados. Este no fue el resultado que buscamos”. Rodrigo López, de Nacional, a su vez, salió con mejor semblante de Tuyucuá: “El rendimiento, no solo de hoy sino de todo el campeonato, es muy bueno. Tenemos una regularidad e intensidad en todos los partidos. Nos llevamos un punto a ver si nos ayuda”.