Empate mantiene en vilo el tercer cupo

A primer turno, Rubio Ñu venció 2-1 al descendido Fulgencio Yegros.

SIMULTANEIDAD. Ayer se programó la fecha 32.

El viernes se jugarán tres partidos a las 9:30: Gral. Caballero JLM vs. Deportivo Capiatá (TV), Fulgencio Yegros vs. Spvo. Iteño (TV) y Spvo. Ameliano vs. Dpvo. Santaní; el sábado los partidos serán también a las 9:30: Fernando de la Mora vs. Resistencia (TV), Tacuary vs. Guaraní de Trinidad (TV), 3 de Febrero vs. Rubio Ñu (TV) y 2 de Mayo vs. Independiente CG. Mientras que el lunes la fecha se cerrará con dos juegos a las 14:45: Trinidense vs. General Díaz (TV) y Atyrá FC vs. San Lorenzo (TV).