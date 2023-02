Embajador argentino en Paraguay descalifica dichos de Santiago Peña

En una reunión con productores en Itapúa, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, Santiago Peña, realizó un afirmación en contra de los ciudadanos argentinos, asegurando que los mismos no son un buen ejemplo y que supuestamente no les gusta trabajar, dando a entender que son unos "haraganes".

Santiago Peña, candidato presidencial de la ANR, trató a los argentinos de Haraganes.



Por su parte, el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, respondió a Peña.

“¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Yo quiero el Paraguay donde no haya pobres. Yo no quiero un Paraguay donde haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo, yo no quiero eso. Hay mucha gente que no quiere trabajar, nuestros vecinos, acá en Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, mencionó Peña durante su discurso.

Lo dicho por el candidato de HC generó bastante roncha entre los asistentes e internautas extranjeros, entre ellos, el embajador de la Argentina en Paraguay, quien no dudó en responder a sus dichos.

Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo.

“Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino es un pueblo de trabajo y esfuerzo. Todos los días, millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines”, reza parte del descargo de Peppo en su cuenta de Twitter.

El emisario argentino agregó que todos estos complejos productivos dan trabajos a los argentinos y extranjeros, quienes son bienvenidos y recibidos en la Argentina, entre ellos, la gran comunidad paraguaya.

Hasta el momento, Santiago Peña se llamó a silencio y no ha emitido ningún comentario al respecto. En tanto, la colectividad argentina dentro y fuera de nuestro país espera que el ex ministro de Hacienda pida unas disculpas públicas a todo el conglomerado argentino, quienes no están en lo absoluto de acuerdo con sus desatinados comentarios.