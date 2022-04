Electoralismo: Los dos ministerios que sirvieron de trampolín político

En el penúltimo año de gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y cuando aún no se cumplen cuatro años de gestión, esta administración debió designar al tercer ministro de Educación y Ciencias (MEC) y está en la búsqueda de su canciller número cinco. El hecho no pasa inadvertido. Este constante cambio de figuras al frente de tales ministerios y otros “demuestra la falta de lineamientos claros en las políticas públicas del gobierno de Mario Abdo, por lo que quienes ocuparon esos cargos llegaron a ser intercambiables independientemente de las áreas de política en que se les ubicaba”, opina Liliana Rocío Duarte, politóloga por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo Social por Flacso Paraguay.

A su modo de ver, muchas de las personas que estuvieron y siguen estando al frente de diversos ministerios no han demostrado tener necesariamente formación especializada ni experiencia particular en las áreas de política puestas a su cargo, “lo que denota que la capacidad para formular políticas públicas efectivas no ha sido un criterio de importancia para su designación”. En tal sentido, resulta poco probable que las designaciones que se vienen, sobre todo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tengan el carácter técnico requerido para la conducción de las carteras estatales. El mes pasado, el Gobierno designó en Educación a Ricardo Nicolás Zárate, ingeniero agrónomo de profesión, especialista en fertilizantes y medioambiente, en reemplazo de Juan Manuel Brunetti, quien dimitió para dedicarse a la campaña política como precandidato a vicepresidente por Honor Colorado (HC).