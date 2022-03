El TAS sentencia a los rusos

“De esta forma, el TAS rechazó satisfacer todas las peticiones presentadas por la UFR”, añadió.

Esta decisión significa, de hecho, la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar.

Rusia fue segundo del Grupo H tras Croacia, que le arrebató el liderato en el último partido de clasificación. Debía enfrentarse a Polonia por el repechaje, pero al quedar excluido, los polacos avanzaron a la final por el cupo y medirán al ganador del enfrentamiento entre Suecia y la República Checa, a disputarse el próximo jueves a las 16:45 en Estocolmo. Los demás juegos de repesca a disputarse el jueves a esa hora son: Portugal vs. Turquía, Gales vs. Austria e Italia vs. Macedonia del Norte.