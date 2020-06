El Tanque Torres luchará en tribunales

“Son gente mal intencionada que me usaron, no quería ser presidente, pero para sacarle a Darío Núñez me propusieron ayudarle, el señor salió y yo agarré, desde que empecé solamente me crearon problemas”, expresó el ex delantero, hoy dirigente. A lo que continuó: “Quieren manchar mi buen nombre que me cree en el fútbol y ahora como dirigente, el señor Julio Escobar, que es vicepresidente, siempre quiso ser presidente, dos veces perdió con Darío Núñez y ahora me quiere sacar a mí”, dijo Torres en comunicación con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Esto tras conocerse el fallo del TSJE, donde lo inhabilitan del cargo. Torres no lo dejará sin dar pelea: “Estuve dos años en el Palacio de Justicia para levantar la prohibición que tenía el club, hasta que lo logré. En este momento tenemos la última instancia que es la inconstitucionalidad, porque creemos que desde arriba vino una orden para que se le dé el fallo, vamos a apelar y usaremos este recurso. Recurriremos hasta la última instancia, porque esta gente no se merece estar en el club”.