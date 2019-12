“El presidente me dijo que me quede”

Raúl Cáceres finalizó su vínculo con el Vasco Da Gama y todo indica que vestirá la camiseta de Cerro Porteño la próxima temporada. “Había una posibilidad de ir de vuelta a Brasil, pero como tengo contrato con Cerro Porteño ellos me manifestaron que querían que me quede. Así que debo presentarme a finales de diciembre en el club”, indicó Raúl Cáceres.

Consultado su ya conversó algo con Francisco Arce, el lateral derecho manifestó que no, que solo converso con el presidente Raúl Zapag. “Hablé con el presidente y me manifestó que quería que me quede, eso fue todo”.

Por otra parte, según las informaciones, Jorge Benítez no se moverá del club, a pedido del nuevo adiestrador azulgrana.