El odio a través de las redes puede afectar sicológicamente

“Verdaderamente es imposible darles el gusto a todos”, dice la sicóloga clínica Marian Piñánez, al ser consultada sobre cómo una persona podría hacer frente a los haters en las redes sociales para evitar que influya en la salud mental.

Poniendo en contexto el reciente certamen Reinas del Paraguay, en donde fueron insultados desde los conductores hasta las candidatas, principalmente la electa Miss Universo Paraguay. Las personas tras las pantallas simplemente esperan este tipo de eventos para destilar su odio en internet y va desde la ironía hasta el insulto.

Cuando no hay relación directa entre el agresor y la víctima, se puede hablar de odio en las redes, y es aquí donde la figura del hater cobra especial protagonismo.

La figura de las personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto en las redes sociales fue cobrando mucho protagonismo en los últimos años. El insulto a través de estas plataformas puede afectar sicológicamente al usuario que lo recibe. Por eso, resulta fundamental saber cómo hacer frente a los comentarios hostiles de personas que se esconden detrás de una pantalla.

“Una frase que me gusta mucho dice: ‘Las cosas y las personas tienen el poder y la importancia que uno les da’”, agregó la especialista en salud mental. Y explica lo que significa una “proyección” para la sicología.

“Decía First Perls, sicoterapeuta gestaltista, que la proyección es atribuir a otras personas determinados pensamientos, emociones, creencias o actitudes consideradas como propias, quienes las proyectan, pero no asumen la responsabilidad sobre tales pensamientos o actos. Entonces la proyección aparece cuando las personas adjudican sus propias frustraciones o pensamientos negativos en otras –la famosa frase ‘el que lo dice lo es’–“, explica.

El criterio de la profesional sobre este tipo de opiniones “está lejos de ser críticas constructivas, más bien son descalificaciones, subestimaciones e insultos y cabe dentro de lo que es una proyección”.

Asimismo, Piñánez indica que los ataques que dirigen los haters llevan a una cierta deshumanización, de tal manera que el usuario atacado es percibido como un objeto blanco de sus comentarios críticos y burlas, llegando incluso, en ocasiones, a ridiculizar, acosar y/o amenazar.

Cabe destacar que cualquier persona podría convertirse en foco de ataques que pueden dirigirse a su género, ideología, etc.

Más allá de internet, los efectos del hater pueden ser importantes para la víctima. En concreto, el usuario que es atacado puede aislarse y autolimitarse, dejando de hacer uso de las redes sociales y experimentando un impacto en el plano emocional y sicológico. Por ello, es fundamental pedir ayuda sicológica en el momento en que este odio virtual comience a afectar a la rutina del acosado.

¿CÓMO HACER FRENTE A LOS HATERS?

Para lidiar con el acoso en estas plataformas, la sicóloga enumera varios puntos claves muy efectivos manejando la inteligencia emocional:

Ignorar: cuando un comportamiento no recibe respuesta y es ignorado tiende a extinguirse o desaparecer.

Quitar del campo emocional: significa no darle poder ni importancia a las descalificaciones e insultos.

Tomarlo con sentido del humor: muchas veces lo mejor que puedes hacer es reírte y hacer chiste de esas críticas tóxicas, entendiendo que esas personas que están detrás de las pantallas evidencian sus frustraciones y su ira.

LUCHI GARCÍA RUBIN DEVASTADA

La comunicadora Luchi García Rubin fue tendencia luego de conducir el evento de Reinas del Paraguay. Las burlas de cientos usuarios, quienes la desmeritaron por su conducción, no se hicieron esperar. Sobre el tema, la conductora de radio y TV habló este lunes.

“Tenía dos opciones: quedarme en mi pieza encerrada o enfrentar de alguna manera una situación para la cual tampoco sé si estoy preparada. Cometí el error al aceptar conducir un evento tan grande. Me creí la película de que podía atropellar todo, me creí la película de ser la futura revelación, me creí todos los halagos que me tiraron desde que comencé. Atropellé, no medí y me estrellé”, indicó.

Con lágrimas en los ojos, dijo que al leer cada comentario no pudo hacer otra cosa que darles la razón a quienes cuestionaron su conducción. “Esta vuelta lo único que tuve que hacer es leer los comentarios, sentirme mal y darle la razón a cada uno de ellos. Duele, porque me acostumbraron en poco tiempo a ser ‘la chica diez’, ‘la que hace todo bien’”, reflexionó.

Por último, afirmó que se levantará de esta situación y que seguirá luchando por hacer su camino como profesional.