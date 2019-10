El nuevo calendario no es el ideal, pero es lo que hay

Se viene la última etapa de preparación de la Selección Nacional en fecha FIFA. Es sabido que cayó lo de Venezuela y Argentina (al decir de Harrison incumplimiento de los promotores) y aunque el anuncio no es oficial se avecinan los partidos ante Bulgaria y Arabia Saudita el 14 y 18 del próximo mes. Los búlgaros están fuera de posibilidad de clasificación en la Eurocopa, mientras que los árabes están bien posicionados en la tabla de su continente. Lo ideal era enfrentar a equipos sudamericanos para testar en cierta manera de cómo estamos y cómo están los adversarios que lidiarían por un lugar a Qatar. De hecho, Argentina para los amistosos ante Brasil y Uruguay ya podrá contar con Lionel Messi, suspendido por tres meses y con el mismo Kun Agüero que había pedido permiso para no participar de la gira anterior. De los venezolanos se sabe el trabajo serio de Dudamel y su recuperación futbolística. Habría que ver hasta donde el nuevo calendario satisface.

Berizzo, quien estaba por España, retornó al país y suponemos que mantendrá los mismos hombres para el último llamado previo a los juegos oficiales que arrancarán en marzo y que contemplan cuatro fechas para el próximo año. Además del mes mencionado se contemplan los cotejos en setiembre, octubre y noviembre. En el medio la Copa América que será un parámetro una vez arrancado el camino a la Copa del Mundo. Solo habrá dos fechas antes del Sudamericano de mayores que se disputará en Colombia y Argentina del 12 de junio al 12 de julio. De momento transita la Selección con mejor perfil, pero no es suficiente. Le falta potencia arriba y por eso es muy atendible que siga probando con Darío Lezcano y Braian Samudio. No se puede abusar de la velocidad como arma principal, se deben tener otras alternativas como ya aconteciera en el partido contra Eslovaquia, aunque este haya jugado con su equipo B. En breve tenemos la lista de convocados de los que están afuera y posteriormente los de adentro, esperamos una conferencia de Berizzo en el país, se hace necesario aunque no le guste. Las últimas siempre fueron afuera y después de cada partido. Debutan los chicosArrancó el Mundial Sub 17 en Brasil y el debut de Paraguay está previsto para mañana enfrentando a México, representación que se llevó el título en dos oportunidades y que por tradición es bastante fuerte. En el 2013 había perdido la final con Nigeria en el torneo disputado en Emiratos Árabes. Un hecho llamativo, del 2001 hasta ahora el Mundial de esta categoría se organizó solamente dos veces en el continente sudamericano, en Perú en el 2005 y el de ahora en Brasil. Aguardamos en lo futbolístico un buen desempeño del equipo dirigido por Gustavo Morínigo quien contó con bastante tiempo de preparación considerando que hay mucho interés en las formativas, puesto que después vendrá la Sub 15 en el Sudamericano de Bolivia (Paraguay debutará el 24 de noviembre ante Uruguay) y más adelante, ya a otro nivel, el Preolímpico de Colombia para la Sub 23 que contará con el mando del cuerpo técnico de Berizzo.La agenda con la Albirroja está cargada en distintos eventos y el que se disputa en Brasil es la primera movida. Máxima seguridadEl foco de atención a nivel de clubes se concentra en la final única de la Sudamericana a disputarse en La Olla. Frente a frente Colón de Santa Fe e Independiente del Valle. En nuestro país, la seguridad será estricta, por eso no habrán competencias oficiales previo al evento, por pedido de la Policía Nacional, de tal manera a tener bien cubierto tan trascendental encuentro. Más de 30.000 hinchas de Santa Fe llegarán al país y se prevén 1.500 ecuatorianos. En lo económico, aparte del premio ya establecido, los adversarios en pugna recibirán 500.000 dólares cada uno de la recaudación. Internacionalmente lo más alto que había llegado Colón fue en la denominada Copa Conmebol ya desaparecida en el año 1997 cuando llegó a semifinales. Su rival, fue finalista de la Copa Libertadores en el 2016 cuando había perdido con Atlético Nacional.Todo el clima que se crea es muy grande y ni hablar cuando se aproxime la fecha. Históricamente Paraguay será sede de este nuevo sistema. RatificadoPese a la inestabilidad política y social que vive Chile, la Conmebol ratificó que la final de la Libertadores entre River y Flamengo se lleve a cabo como estaba previsto, el 23 de noviembre, en Santiago.Aguarda el máximo organismo del fútbol continental que para entonces sea superado este clima tan adverso, y pueda desarrollarse con normalidad tan importante cotejo, que llevará miles de aficionados como serán los de River y Flamengo, este último con la mayor cantidad de seguidores en nuestro continente. Así de momento está el panorama y pese a la incertidumbre por lo acontecido en Chile, no se mueve el escenario que está siendo reacondicionado para albergar la primera final única de la Libertadores.