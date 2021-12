El Norte vibra desde hoy con el Nacional de salonismo

Las otras subsedes, en donde se cumplirán las etapas de grupos y los juegos por el mata - mata de las semifinales, son Concepción, Bella Vista Norte y Capitán Bado.

Los juegos para la fecha 1 a cumplirse hoy en el Municipal de Capitán Bado, por la Serie A, desde las 21:00 son: Ayolas vs. Carmen del Paraná y Capitán Bado vs. Encarnación.

En el Polideportivo Campeones del Amambay (desde las 21:00): Horqueta vs. San Juan Bautista Misiones y Amambay vs. Altos.

En el Lengua Rague de Concepción por el Grupo C, (a las 21:00): Vallemí vs. Fernando de la Mora y Concepción vs. Paranaense.

En el Municipal de Bella Vista Norte, por el Grupo D (21:00): San Juan Nepomuceno vs. San Pedro del Ycuamandyyú y Bella Vista Norte vs. Presidente Franco.

Los actos inaugurales se cumplirán desde las 20:00 en simultáneo, y el público deberá presentar carnet de vacunación para el ingreso.



Pedro Juan, Bado, Bella Vista y Concepción albergan el 51er. campeonato.



Encarnación da el sí sobre la hora

La selección Encarnacena confirmó y viajó rumbo al Norte tras recibir el apoyo por parte del Municipio local para participar del torneo.

Según informó la Federación Encarnacena en redes sociales, la misma recibió el aporte de G. 25.000.000 para pagar premios de clasificación y conseguir logística para participación en representación de Itapúa.