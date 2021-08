El mundialista Caniza se suma al panel de Fútbol a lo Grande

Denis Ramón Caniza, el cuatro veces mundialista con la Selección Paraguaya y múltiple campeón en el fútbol paraguayo, inició una faceta más en su vida al unirse al prestigioso panel del programa Fútbol a lo Grande (FALG) que conduce Arturo Máximo Rubin por la 1080 AM.

El programa emitido de lunes a sábados, de 11:30 a 14:00, recibió a Caniza como su prestigioso integrante y este se refirió a la audiencia del programa: “Sé que voy a aprender mucho aquí y también van a aprender mucho de mí. Conozco el 98% de lo que es fútbol y espero aportar lo más importante”, expresó.

Denis, en su exitosa carrera futbolística, se destacó jugando en todas las posiciones en la zona defensiva (lateral derecho, izquierdo y central) y consultado sobre el punto mencionó ”tener muchas ganas y por sobre todo la capacidad. A lo largo de mi carrera lo he hecho regularmente bien, por eso me han tenido en cuenta todos los técnicos con quienes me tocó jugar” (ver infografía).