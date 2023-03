El líder de BTS quiere colaborar con Rosalía

Añade que está pasando por "un momento duro a nivel humano" porque, tras diez años de actividad frenética con su banda, el servicio militar les ha obligado a detenerlo todo.

Pero Kim Nam-joon, más conocido por el nombre artístico de RM, quiere ser positivo y afirma que esta circunstancia le "puede resultar beneficiosa como artista", porque "algunas grandes obras nacen en momentos personalmente caóticos".

"Cuando eres famoso, mantenerse arriba es muy difícil -reconoce-, pero creo que BTS lo conseguirá. Volverá a reunirse cuando acabemos el servicio militar y buscaremos nuevas sinergias entre nosotros para entrar en una segunda etapa. Aunque, de todos modos, nada es eterno".

Sobre Rosalía, agrega que es una estrella muy famosa y muy influyente: a todos los miembros de BTS "les gusta muchísimo y la respetan mucho". Preguntado sobre si le gustaría colaborar con ella, Kim Nam-joon contesta sin dudas: "Si ella quiere, yo también quiero".

Segundo disco

Tras publicar a finales del pasado año su álbum más personal, Índigo, y en busca de inspiración para un segundo disco en solitario, RM ha viajado esta semana por primera vez a España, país en el que esta boy band no ha actuado nunca.

Su gira mundial de 2020, con la que querían llegar a los pocos rincones del mundo que todavía no habían pisado, se anuló por la pandemia.

"He elegido España para viajar con mi familia porque tengo amigos que no son famosos, que me han dicho que es un gran lugar", argumenta.

"Quería ver obras de (los pintores) Goya, Velázquez y Picasso para inspirarme y he ido al Prado y otros museos", añade durante su visita a Barcelona, donde quedó impresionado por la basílica de la Sagrada Familia, del arquitecto español Gaudí. Antes pasó por Madrid y también Bilbao (norte).

"He venido a España por mi amor, por su obra y, si alguien entra en la cultura de mi país a través de mi canciones, es un honor que me hace feliz", comenta.

Replanteo de su carrera

En Corea del Sur es obligatorio el servicio militar de 18 meses antes de cumplir los 30 años y el mayor de los miembros de BTS, Jin, ya se ha alistado, como les ocurrirá al resto de componentes.

Esto ha provocado la disolución temporal de la formación en su momento álgido, inactividad que RM ha aprovechado para publicar Índigo, un primer disco en solitario en el que se libera de las estrictas reglas de compaginar ser el principal abanderado del k-pop y buscar su propia identidad.

"Después de diez años como miembro de BTS, no sabía quién era y quería saberlo -asegura-. Yo empecé siendo un adolescente rapero, luego llegó BTS y todo fue muy intenso, y ahora que el grupo está inactivo, he vuelto a pensar en los inicios y las causas reales por las que entré en BTS".

Esta reflexión lo ha llevado a preguntarse por el sentido de una carrera musical, siempre al dictado de las tendencias.

Las modas

"El k-pop y el k-drama están de moda -señala-, de manera que, irónicamente, yo estoy en el centro de la tendencia en un momento en el que siento la necesidad de salir de esa influencia y tener tiempo para pensar y crear con una mirada más atemporal".

El primer resultado de esta reflexión es Índigo, un disco plagado de colaboraciones estelares que transita por el hip-hop, el neo-soul, el r&b, el folk, la música electrónica y el pop urbano, y en el que asegura que no se reconoce en el personaje que han creado las redes sociales y la fama.

Pero no reniega de todo, está orgulloso de que muchas personas hayan entrado en contacto con la cultura coreana gracias a su música y se siente con la responsabilidad de "marcar un buen camino para que quien lo siga esté cómodo en él".