El Jurado investiga a varios jueces de Alto Paraná por mal desempeño

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados emplazó por 5 días al camarista Silvio Perfecto Orrego para elevar las compulsas actualizadas de uno de los expedientes judiciales, por denuncia de la abogada Paola Horita Nava, representante de la fundación. “Son varias las denuncias, porque los jueces privaron de ejercer sus derechos a la Fundación, como apelaciones y reconocimiento de personerías. Todos fueron cajoneados por injerencia política en su momento y que hoy perdió su fuerza”, afirmó la denunciante.

El camarista debe informar en ese plazo dónde se encuentra el expediente caratulado Luciano Esteban Perier Escobar contra Honorio José Guntzel sobre desalojo, en caso de que no esté en su despacho. Por este caso y otros fueron denunciados los jueces Maricel Meuario, Mario Aguayo, del Juzgado en lo Civil y Comercial de primera instancia de Ciudad del Este y Roberto Macoritto, de igual Juzgado de Hernandarias, al igual que el camarista, según el oficio 190/20 remitido por el JEM a Orrego.

Conforme a la denuncia, el juez Mario Aguayo no reconoció la personería de la Fundación Perier durante dos años, además de la personería de la abogada Paola Horita Nava, pese a que el Consejo de Administración de la Fundación pidió por nota el reconocimiento. “Se planteó 5 urgimientos, pero hizo caso omiso, aunque a la otra parte sí proveyó todo lo que planteó, así como los demás jueces”, relató la abogada. Por otro lado, Aguayo otorgó una medida cautelar sin previo sumario de solvencia y solo con la caución de un abogado, mientras que niega la intervención y pide contracautela a la Fundación Perier, según la denuncia. La Fundación recusó a Aguayo por parcialidad manifiesta, pero pese a las irregularidades fue confirmado por el camarista Silvio Perfecto Orrego, junto a otros colegas que ya no están en el Poder Judicial. Orrego también fue preopinante en un juicio de desalojo simulado entre Perier Escobar y Guntzel, en el que la magistrada Máxima Meza, ahora ex jueza, hizo desaparecer la resolución judicial, para quitar otra en la que condena a la Fundación Perier, según Horita Nava. El magistrado Roberto Macoritto cajoneó durante 4 años los expedientes que afectan a la Fundación Perier y en una de esas dictó sentencia en un juicio que ya había caducado. Se trata de la acción de reducción iniciada por Francisca Perier Escobar contra la Fundación Francis Perier. Otra jueza denunciada es la actual fiscala Cinthia Pineda, contra quien el JEM admitió la denuncia, pero la abogada dejó la magistratura judicial y ahora fue nombrada fiscala de Ayolas, hace menos de un mes. La misma ordenó la retención de un inmueble como medida cautelar, según la denuncia. Otra que también fue denunciada es la ahora ex jueza en lo civil y comercial de Ciudad del Este, Máxima Meza, quien según los afectados exhibió una sentencia a la abogada, quien tomó una fotografía de la misma, pero al día siguiente cambió la resolución condenando a la Fundación Perier e hizo desaparecer la primera resolución.